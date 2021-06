A Câmara de Comércio de Pequenas e Médias Empresas Portugal-China (CCPC-PME) assinou, na terça-feira, um protocolo de cooperação com o Conselho Empresarial do Tâmega e Sousa (CETS), no norte de Portugal.

Num comunicado, o CETS diz que o acordo prevê a promoção de oportunidades de negócio bilaterais e o apoio à internacionalização das pequenas e médias empresas da região do Tâmega e Sousa, nomeadamente através de um programa de missões empresariais.

Emídio Monteiro, Presidente do CETS, disse que o acordo tem como objectivo “que a região do Tâmega e Sousa tenha um desenvolvimento mais atractivo e mais incisivo na China”.

A região “é de excelência” em áreas como o agro-alimentar, moda, construção, metalomecânica, madeira e mobiliário, que “oferecem a personalização do produto e serviço que a China procura”, defendeu o responsável.

(Fonte) Secretariado Permanente do Fórum para a Cooperação Económica e Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa:

https://www.forumchinaplp.org.mo/pt/camara-portugal-china-pme-assina-acordo-com-associacao-empresarial-portuguesa/