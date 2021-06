Um grupo de 17 académicos de universidades do Interior da China, Reino Unido, Portugal e Macau discutiram numa conferência a governança da União Europeia (UE) e as relações entre o bloco europeu e a China. A iniciativa teve lugar na Universidade de Macau, avançou a instituição em comunicado.

O evento, realizado a 29 de Maio, foi organizado pelo Departamento de Administração Pública e Governamental da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade de Macau, no âmbito da Cátedra Jean Monnet. A conferência foi co-financiada pelo Programa Erasmus+ da UE.

O Presidente do Instituto de Estudos Europeus de Macau, José Luís Sales Marques, disse na abertura do evento que Macau tem uma longa relação com a Europa e que a cidade tem acompanhado activamente o desenvolvimento da UE.

Este tipo de conferências académicas pode ajudar a que haja, em Macau e no Interior da China, um melhor entendimento sobre a Europa, contribuindo para reforçar o intercâmbio académico e na área das humanidades, defendeu o responsável.

(Fonte) Secretariado Permanente do Fórum para a Cooperação Económica e Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa:

https://www.forumchinaplp.org.mo/pt/conferencia-na-universidade-de-macau-discute-relacoes-china-ue/