Os vinhos dos Países de Língua Portuguesa estiveram em destaque num seminário no final do mês passado, que atraiu 20 empresas da região da Grande Baía Guangdong-Hong Kong-Macau, disse na sexta-feira o Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento de Macau (IPIM).

Cinco distribuidores de vinhos lusófonos baseados em Macau participaram no “Seminário de Vinhos dos Países de Língua Portuguesa em Guangzhou”, realizado a 25 de Maio no Gabinete de Representação em Guangzhou do IPIM.

Segundo um comunicado do IPIM, uma representante do produtor português de vinho Quinta da Marmeleira – Sociedade Agrícola, Importação e Exportação Lda elogiou o evento, afirmando que auxiliou os vinhos lusófonos a ganhar maior visibilidade no mercado do sul da China.

Huang Guiming, Presidente Executivo da Comissão Internacional de Profissionais de Gastronomia da Associação do Sector dos Serviços de Restauração de Guangdong, também participou no seminário. Segundo o responsável, este contribuiu para ajudar os membros da associação a estabelecer contactos com mais empresas de Macau.

(Fonte) Secretariado Permanente do Fórum para a Cooperação Económica e Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa:

https://www.forumchinaplp.org.mo/pt/ipim-promove-vinhos-lusofonos-em-guangzhou/