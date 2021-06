Realizam-se, entre Junho e Dezembro de 2021, as actividades decorrentes da 13.ª Semana Cultural da China e dos Países de Língua Portuguesa, organizada pelo Secretariado Permanente do Fórum para a Cooperação Económica e Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa (Macau). Em 2020, devido à epidemia causada pelo novo tipo de coronavírus, a Semana Cultural da China e dos Países de Língua Portuguesa realizou-se, pela primeira vez, com recurso aos formatos online e offline, os quais continuarão a ser privilegiados na edição da Semana Cultural deste ano por forma a permitir ao público de todo o mundo experimentar, em diversas formas, as ricas e diversificadas tradições e culturas lusófonas, o que trará mais esplendores e maior abrangência.

Ao longo das 13 edições da Semana Cultural, tem sido promovido, de forma proactiva, o intercâmbio e a cooperação culturais entre a China e os Países de Língua Portuguesa, destacando o desempenho do papel de Macau como Plataforma, em linha com as directrizes inscritas no 14.º Plano Quinquenal Nacional do país, de “ampliar as funções da Plataforma de Serviços para a Cooperação Comercial entre a China e os PLP”. Na edição deste ano, adicionam-se novas atividades, nomeadamente o “Concurso da Criação de Vídeos Promocionais sobre os Países de Língua Portuguesa”, bem como as exposições e workshops sob o tema de “Policromias lusófonas”. Acresce ainda que nesta edição da Semana Cultural, tendo em consideração a pandemia, serão acrescentados mais conteúdos online bem como programas mais diversificados, incluindo exposições de vídeos promocionais de culturas lusófonas, vídeos informáticos, vídeos sobre as províncias chinesas, etc., destinando-se a impulsionar ainda mais o intercâmbio e a cooperação entre o Interior da China, a RAEM e os PLP.

No que concerne as actividades online, está a decorrer o “Concurso da Criação de Vídeos Promocionais sobre os Países de Língua Portuguesa”, coorganizado pelo Secretariado Permanente do Fórum de Macau e pelo Instituto Politécnico de Macau, e que conta com a participação de equipas constituídas por estudantes das instituições de ensino superior da República Popular da China, da Grande Baía de Guangdong-Hong Kong-Macau e dos Países de Língua Portuguesa. Os vídeos produzidos pelos estudantes serão objecto de uma votação online no primeiro dia de Setembro.

Quanto às actividades offline, nesta edição da Semana Cultural destacam-se as exposições de “Policromias Lusófona” e workshops que serão realizados, de 11 de Junho a 31 de Dezembro, no Complexo da Plataforma de Serviços para a Cooperação Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa. Serão apresentadas nas exposições as obras dos artistas famosos oriundos de diversas áreas artísticas tais como pintura, escultura, fotografia, instalação artística, etc., provenientes dos 8 Países de Língua Portuguesa e de Macau, com o objetivo de demonstrar plenamente as vantagens peculiares de Macau como um centro de culturas diversificadas da China e dos Países de Língua Portuguesa. A primeira exposição a ser realizada no quadro deste ciclo decorre de 11 a 27 de Junho e será a exposição “Notícias da Floresta” da artista portuguesa Ana Jacinto Nunes. À margem das exposições, realizam-se uma série de workshops e durante os quais os participantes podem aprender a confecionar os acessórios tradicionais do mundo lusófono, experienciando a diversidade cultural dos Países de Língua Portuguesa.

(Fonte) Secretariado Permanente do Fórum para a Cooperação Económica e Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa:

https://www.forumchinaplp.org.mo/pt/a-13-a-semana-cultural-da-china-e-dos-paises-de-lingua-portuguesa-tem-inicio-a-partir-do-mes-de-junho-2021/