“Arte Macau”, um mega-evento internacional de arte e cultura, será realizado de Julho a Outubro deste ano. Sob o patrocínio da Secretária para os Assuntos Sociais e Cultura e da Secretaria para a Economia e Finanças, este evento é organizado pelo Instituto Cultural (IC) e pela Direcção dos Serviços de Turismo de Macau (DST) e co-organizado pela Direcção dos Serviços de Educação e de Desenvolvimento da Juventude (DSEDJ), e conta com a participação de operadoras de estâncias turísticas e hotéis integrados, de cidades criativas e instituições de ensino superior. Sob a curadoria principal de professor Qiu Zhijie, um dos artistas contemporâneos mais influentes da China e Director da Faculdade de Arte Experimental da Academia Central de Belas Artes, “Arte Macau” continua a trazer uma atmosfera cultural imersiva a toda a cidade como uma galeria e jardim de arte, proporcionando aos residentes e turistas uma vasta variedade de experiências de artes visuais.

“Arte Macau” liga o mundo com criatividade. A edição deste ano de “Arte Macau”, intitulada “Arte Macau: Bienal Internacional de Arte de Macau 2021”, subordinada ao tema “criar para o bem-estar”, visa reunir ideias criativas do mundo e promover a reputação de Macau enquanto cidade património mundial, para além de remodelar o espírito humanista da era pós-epidémica. “Arte Macau: Bienal Internacional de Arte de Macau 2021” está dividida em várias secções, nomeadamente, Exposição Principal, Exposição Especial de Estâncias Turísticas e Hotéis, Exposição de Arte Pública, Pavilhão de Cidade Criativa, Trabalhos Seleccionados de Artistas Locais e Exposição Colateral, entre outras. A Exposição Principal, subordinada ao tema “Avanços e Recuos da Globalização”, divide-se em três partes “O Sonho de Mazu”, “Labirinto da Memória de Matteo Ricci” e “Avanços e Recuos da Globalização”, que proporcionam um espaço de reflexão e discussão sobre globalização e individualidade, vida e sonho, longinquidade e proximidade, segurança e felicidade, entre outros. A Exposição Principal ecoa ainda as identidades geográfica e cultural de Macau e provoca um diálogo profundo entre os valores artísticos locais e exteriores. “Arte Macau” não só acolhe a presença de mestres internacionais e celebridades locais, mas também engloba a participação de cidades prestigiadas, nomeadamente, a capital da gastronomia, Macau, a capital da literatura, Nanjing, a capital do design, Wuhan, e a capital da arte dos media, Linz. Enquanto ponto de convergência de essências culturais únicas oriundas de diferentes cidades criativas, como as instalações de arte ao ar livre, Macau irá tornar-se, mais uma vez, um grande jardim de criatividades artísticas.

O curador principal do evento, Qiu Zhijie, foi vencedor do Prémio Arton de Arte da China em duas ocasiões e nomeado em três ocasiões. Em 2012, o artista foi um dos nomeados para o Prémio Hugo Boss do Museu Solomon R. Guggenheim, de Nova Iorque. Em 2017, recebeu uma menção honrosa do Bienal de Sharjah. Qiu Zhijie já realizou dezenas de exposições individuais e centenas de exposições colectivas em galerias de arte e foi curador de incontáveis exposições. As exposições da sua curadoria, Reactivação, realizada na 9.ª Bienal de Xangai em 2012 e BuXi – Continuum. Generation by Generation, realizada no pavilhão da China da Bienal de Arte de Veneza em 2017, foram recebidas de forma muito positiva. Durante o mês de Julho deste ano, Qiu Zhijie irá apresentar ao público de Macau duas palestras temáticas no 1.º andar do Museu de Arte de Macau. A primeira palestra “Lógica da Curadoria da Bienal Internacional de Arte de Macau” será realizada no dia 6 de Julho, pelas 19:00 horas; a segunda palestra “Onde Fica a Ásia?” será realizada no dia 18 de Julho, pelas 15:00 horas, ambas serão conduzidas em mandarim. Os interessados podem fazer o registo a partir de 8 de Junho, através do “Sistema de Inscrição em Actividades” na página electrónica do Instituto Cultural ( www.icm.gov.mo/eform/event ).

Por forma a estimular a participação mais abrangente do público no evento “Arte Macau”, o Pavilhão de Cidade Criativa “Macau – Cidade de Gastronomia: Bom Apetite!” lança a partir de hoje até 30 de Junho um concurso de composição romântica sobre o tema das lembranças representativas de Macau, o “Bolo de Lou Po (Esposa)” e o “Bolo de Lou Kong (Marido)”, criando uma atmosfera de “ Expressar os sentimentos através da comida, pôr amor na poesia”. Os participantes podem escrever uma carta curta ou poema para o seu amor em chinês ou português. Todos os residentes de Macau com idade igual ou superior a 18 anos podem participar. Os vencedores habilitam-se a ganhar um prémio monetário até MOP3000 e um certificado, tendo ainda a possibilidade de exibir o seu trabalho no Pavilhão de Cidade Criativa “Macau – Cidade de Gastronomia: Bom Apetite!”. Para mais informações sobre o concurso, é favor visitar a página oficial de “Arte Macau”.

As operadoras de estâncias turísticas e hotéis integrados que participam na “Arte Macau” incluem o Galaxy Entertainment Group, Melco Resorts & Entertainment Limited, MGM, Sands China Ltd., Sociedade de Jogos de Macau, S.A. (SJM), Wynn Macau, Limited e o Nam Kwong (Group) Company Limited. A Organização continuará a acompanhar de perto a evolução da situação pandémica, cumprindo as directrizes emitidas pelos Serviços de Saúde e tomando todas as providências necessárias à realização de eventos. Mais informações sobre “Arte Macau” serão oficialmente anunciadas em breve na página electrónica do evento em www.artmacao.mo, na conta no Instagram “artmacao”, na página no Facebook “IC Art” e na conta do IC no WeChat “IC_Art_Macao”.

(Instituto Cultural)

Gabinete de Comunicação Social:

https://www.gcs.gov.mo/detail/pt/N21FGCWKHS?1