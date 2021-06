A Universidade da Cidade de Macau apresentou na segunda-feira um livro em língua chinesa sobre São Tomé e Príncipe.

Segundo um comunicado, a obra “São Tomé e Príncipe: A construção de um estado-arquipélago” foi editada por Wu Yuxian, Professora Assistente do Instituto para a Investigação dos Países de Língua Portuguesa da Universidade da Cidade de Macau.

A investigadora disse durante a cerimónia de lançamento que o livro oferece suporte académico à implementação de estratégias políticas e à cooperação entre a China e os Países de Língua Portuguesa.

Francisco Leandro, Director-Adjunto do Instituto para a Investigação dos Países de Língua Portuguesa, afirmou que este é o primeiro livro a analisar as conquistas e desafios no âmbito da governança em São Tomé e Príncipe.

O livro, financiado pelo Fundo do Ensino Superior de Macau, foi lançado num evento que incluiu uma demonstração de danças folclóricas portuguesas.

(Fonte) Secretariado Permanente do Fórum para a Cooperação Económica e Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa:

https://www.forumchinaplp.org.mo/pt/universidade-da-cidade-de-macau-lanca-livro-sobre-sao-tome-e-principe/