A Câmara de Comércio de Pequenas e Médias Empresas Portugal-China (CCPC-PME) anunciou que vai assinar amanhã um protocolo de cooperação com a Câmara de Comércio Angola-China.

Segundo um comunicado, a assinatura do acordo faz parte das comemorações do primeiro aniversário da CCPC-PME, que irá decorrer num formato misto: em formato físico em Condeixa-a-Nova, no centro de Portugal, e através de videoconferência.

As comemorações incluem a constituição da União das Associações de Cooperação e Amizade Portugal-China, que irá reunir sete instituições, entre elas a Associação de Cooperação Portugal-Grande Baía Guangdong-Hong Kong-Macau.

A CCPC-PME irá ainda assinar um acordo de cooperação com o China Centre for Promotion of SME Development.

O programa inclui uma conferência que conta com intervenções de Rodrigo Brum, antigo Secretário-Geral Adjunto do Secretariado Permanente do Fórum de Macau, e de Jorge Valente, Presidente da Associação Sino-Lusófona da Indústria e Promoção de Intercâmbio Cultural (Macau).

(Fonte) Secretariado Permanente do Fórum para a Cooperação Económica e Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa:

https://www.forumchinaplp.org.mo/pt/camara-portugal-china-pme-assina-acordo-com-camara-de-comercio-angola-china/