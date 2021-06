A delegação do Instituto Confúcio na Universidade de Lisboa, na capital portuguesa, recebeu no sábado a final local do Chinese Bridge – Concurso de Proficiência em Chinês para Estudantes Estrangeiros Universitários.

A final foi realizada através de videoconferência devido à pandemia da COVID-19, sublinhou num comunicado a Embaixada da China em Portugal, um dos organizadores do evento.

Os juízes escolheram Teresa Gabriela Leão, estudante da Universidade do Minho, como a vencedora, após verem vídeos dos concorrentes a discursar em chinês e a demonstrarem os seus talentos artísticos.

O Embaixador da China em Portugal, Zhao Bentang, disse durante a cerimónia esperar que os estudantes portugueses de mandarim possam servir de ponte de comunicação entre os dois países.

O evento exibiu ainda vídeos promocionais turísticos para ajudar os participantes a conhecer melhor a China, refere o comunicado, divulgado na terça-feira.

