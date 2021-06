Realizou-se no dia 11 de Junho de 2021, Sexta-Feira, pelas 18:00 horas, no Complexo da Plataforma de Serviços para a Cooperação Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa, a cerimónia de inauguração da Exposição “Notícias da Floresta” da artista portuguesa, Ana Jacinto Nunes, organizada pelo Secretariado Permanente do Fórum de Macau, no âmbito da sequência de exposições “Policromias lusófonas”, decorrentes da 13.ª Semana Cultural da China e dos Países de Língua Portuguesa.

O Secretário-Geral Adjunto do Secretariado Permanente do Fórum de Macau (indicado pelos Países de Língua Portuguesa), Dr. Paulo Jorge Rodrigues do Espírito Santo esteve presente e proferiu um discurso. A cerimónia foi presidida pela Vice-Directora do Departamento para os Assuntos Consulares do Comissariado do Ministério dos Negócios Estrangeiros da República Popular da China na RAEM, Dra. Li Yijun, Cônsul-Geral de Portugal em Macau e Hong Kong, Embaixador Paulo Cunha Alves, e também a Presidente da Casa de Portugal em Macau, Dra. Maria Amelia António. O Secretário-Geral Adjunto do Secretariado Permanente do Fórum de Macau (indicado pela RAEM), Dr. Casimiro de Jesus Pinto e a Delegada de Portugal, Dra. Maria João Bonifácio estiveram igualmente presentes.

Na sua intervenção, o Secretário-Geral Adjunto do Secretariado Permanente do Fórum de Macau (indicado pelos Países de Língua Portuguesa), Dr. Paulo Jorge Espírito Santo, referiu que a cidade é esta Macau que tem sido plurrisecularmente locus de transculturalidade, plataforma entre povos, culturas, economias e continentes, entrelaçando Oriente e Ocidente.

O estabelecimento do Fórum de Macau, não é apenas para potenciar as renovadas ligações na área do comércio e investimentos entre a China e os países lusófonos, mas também para ampliar o necessário conhecimento entre os parceiros deste mecanismo multilateral de cooperação.

Através do ciclo de exposições em Policromias Lusófonas, é possível entender melhor os contactos estreitos entre a China e os Países de Língua Portuguesa, a amizade será consolidada e promovida, apreciando as obras de arte e cultura.

Ana Jacinto Nunes, nasceu em 1973 em Lisboa, é uma artista visual portuguesa, que trabalha numa vasta gama de técnicas, incluindo pintura, desenho, serigrafia, escultura e cerâmica. O seu trabalho tem sido exposto em todo o mundo nos últimos 20 anos e realizou exposições individuais em galerias de arte nos EUA, Alemanha, Macau (China) e em Portugal. Ana Jacinto Nunes tem também participado em diversos projectos artísticos na Bélgica, Grécia, Itália, Canadá, Espanha, EUA e Macau. As suas obras já foram exibidas nos vários lugares no mundo, despertando grande interesse por parte dos visitantes. A artista vive entre Portugal e Macau e estas duas culturas distintas têm impacto nos seus trabalhos. As obras da Exposição “Notícias da Floresta” mostram melhor a característica da arte e dos sentimentos ricos da artista.

Período da exposição: Entre os dias 11 e 27 de Junho, Terça-feira a Domingo, das 11:00 às 19:00 horas, encerrando à Segunda-feira, com a entrada livre.

Local: Galeria de Exposições do Edif. do Complexo da Plataforma (Av. Dr. Sun Yat Sen, Baia da Praia Grande)

Durante o período da exposição, será realizada uma série de workshops ministrados pela Casa de Portugal em Macau. Os participantes podem produzir acessórios de artesanato tradicional de Portugal, experimentando a cultura de Portugal, com instruções dos respectivos artistas.

Sejam todos bem-vindos a desfrutar da exposição, apreciar e experimentar arte e cultura. Para saber mais sobre a 13ª Semana Cultural da China e dos Países de Língua Portuguesa, é favor consultar a página electrónica: https://semanacultural.forumchinaplp.org.mo/.

(Fonte) Secretariado Permanente do Fórum para a Cooperação Económica e Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa:

https://www.forumchinaplp.org.mo/pt/sequencia-de-exposicoes-policromias-lusofonas-inauguracao-da-exposicao-das-obras-da-artista-de-portugal-ana-jacinto/