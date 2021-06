A mineradora brasileira Mineração Buritirama assinou na terça-feira um acordo para fornecer manganésio nos próximos 10 anos à China Minmetals Corp, um grupo dedicado à venda de metais e minerais.

No âmbito do acordo, a Buritirama vai fornecer por ano 1,5 milhões de toneladas de manganésio, um metal usado na produção de aço, e receber um pré-pagamento no valor de US$400 milhões, avançou o Valor Económico.

O accionista maioritário da Buritirama, João Araújo, disse ao jornal financeiro brasileiro na quarta-feira que o acordo permite à empresa fazer novos investimentos e criar mais empregos.

O grupo tem planos para expandir a capacidade de produção da mina de Buritirama, no estado do Pará, no norte do Brasil, das actuais 2,5 milhões de toneladas por ano, para 3 milhões de toneladas.

Cerca de 90 por cento da produção da Mineração Buritirama é exportada, sobretudo para países asiáticos como a China, Japão e Coreia do Sul.

(Fonte) Secretariado Permanente do Fórum para a Cooperação Económica e Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa:

https://www.forumchinaplp.org.mo/pt/mineradora-brasileira-assina-acordo-para-fornecer-manganesio-para-a-china/