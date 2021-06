O Ministro da Saúde de Cabo Verde, Arlindo do Rosário, anunciou que o país africano vai receber hoje 50 mil doses de uma vacina contra a COVID-19 desenvolvida pelo laboratório chinês Sinopharm Group Co. Ltd.

Com a chegada da vacina chinesa, Cabo Verde terá “uma disponibilidade de aproximadamente quase 200 mil vacinas para serem aplicadas até Agosto”, sublinhou na quarta-feira o governante, citado pela Lusa.

Segundo a agência noticiosa portuguesa, Cabo Verde já administrou pelo menos uma dose de vacina a cerca de 33 mil pessoas, 10 por cento da população com mais de 18 anos.

“Se nós continuarmos nos próximos meses, mesmo depois de Agosto, a ter mais vacinas, e estamos a trabalhar para isso, acredito que até final do ano, sim, teremos 70 por cento da população elegível vacinada”, acrescentou Arlindo do Rosário.

A vacina da Sinopharm já foi também administrada na Guiné-Bissau, em Moçambique e em Angola, entre outros países.

(Fonte) Secretariado Permanente do Fórum para a Cooperação Económica e Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa:

https://www.forumchinaplp.org.mo/pt/cabo-verde-recebe-doses-de-vacina-chinesa-contra-a-covid-19/