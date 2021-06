A Conferência Conjunta de Cooperação Guangdong-Macau 2021 realizou-se, hoje (15 de Junho), por videoconferência. O Chefe do Executivo, Ho Iat Seng, e o governador da província de Guangdong, Ma Xingrui, participaram à frente das respectivas delegações dos governos das duas regiões. Ambas as partes efectuaram o balanço da cooperação entre Guangdong e Macau, no último ano, e reconheceram não só os resultados frutíferos alcançados como também o incremento do progresso obtido em várias áreas. Irão ainda continuar a implementar afirmativamente as estratégicas do País, a cooperar de forma pragmática e a elevar o nível do bem-estar da população.

A presente conferência teve como tema “Aprofundar a cooperação Guangdong-Macau em Hengqin (Ilha da Montanha), apoiando a diversificação adequada da economia de Macau”. A delegação de Macau teve, esta manhã, uma videoconferência com Guangdong, no Complexo de Serviços para a Cooperação Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa.

Durante a sua intervenção, o Chefe do Executivo disse que, desde 2020, a pandemia COVID-19 alastrou-se a nível mundial, o que causou um grande impacto na economia e na vida da população em várias regiões do mundo. E no processo de prevenção e controlo, tanto o governo da Região Administrativa Especial de Macau como da província de Guangdong mantiveram sempre uma estreita colaboração, com vista a manter o empenho no trabalho conjunto, contribuindo para um regresso à normalidade no que diz respeito à circulação de pessoas entre as duas regiões. Ho Iat Seng agradeceu ao governo da província de Guangdong pela atenção e pelo apoio prestados ao longo dos tempos, no âmbito do desenvolvimento económico e social de Macau, e salvaguardou a eficácia e a estabilidade do abastecimento de recursos energéticos, produtos alimentares frescos e bens de primeira necessidade, permitindo garantir a vida quotidiana e a saúde dos residentes locais.

O Chefe do Executivo apontou que, tendo apenas surgido um caso em Cantão e outro em Shenzen, reflecte que os trabalhos de prevenção e controlo efectuados irão permitir atingir, em breve, um maior controlo e zero casos de infecção. Neste sentido ambos os governos continuarão a executar, em conjunto, as medidas de prevenção e o controlo epidémico, através da realização de videoconferências não periódicas entre os serviços de saúde e de migração, a fim de ajustar e comunicar atempadamente as políticas de passagem alfandegária e no combate à epidemia.

Ho Iat Seng sublinhou ainda que, este ano, por um lado, representa o início do 14.º Plano Quinquenal Nacional, por outro, também revela um período bastante importante para a integração de Macau na conjuntura do desenvolvimento nacional e no planeamento da concretização de uma nova fase de desenvolvimento. Tendo por base a boa cooperação entre as partes, ao longo destes anos, as duas cidades irão debater assuntos relacionados com o impulso da construção da Grande Baía Guangdong-Hong Kong-Macau, da construção de Hengqin, do desenvolvimento diversificado e adequado da economia local, a fim de possibilitar o planeamento dos trabalhos de prevenção e controlo da epidemia e a recuperação da economia. De igual modo e de acordo com as necessidades concretas do desenvolvimento das duas regiões, será importante estudar e elaborar os pontos essenciais de cooperação bilateral da próxima fase, acrescentou o mesmo responsável.

Por sua vez, o governador, Ma Xingrui, indicou que Guangdong e Macau irão beneficiar das grandes oportunidades surgidas pela construção da Grande Baía, para impulsionar uma colaboração estreita em diversas áreas e efectuar em conjunto a exploração de Hengqin, do Parque Científico e Industrial de Medicina Tradicional Chinesa entre Guangdong-Macau, do Vale de Criação de Negócios para os Jovens de Macau, do Novo Bairro de Macau, entre outros, com vista a obter resultados notáveis.

O mesmo responsável, através da presente conferência, pretende também impulsionar o intercâmbio bilateral e garantir uma articulação pragmática, concretizando de uma forma geral as exigências estabelecidas no planeamento do poder Central, no sentido de promover conjuntamente os resultados frutíferos da cooperação Guangdong-Macau e contribuir para salvaguardar a concretização com sucesso de «um País, dois sistemas» com características próprias de Macau.

Para além das intervenções do Chefe do Executivo e do governador de Guangdong, o secretário para a Economia e Finanças, Lei Wai Nong e o vice-governador da província de Guangdong, Zhang Xinye descreveram numa apresentação o ponto de situação dos trabalhos de cooperação bilateral.

Na conferência confirmaram ainda as quatro fases de cooperação que serão essencialmente reforçadas: 1. Manter o foco em Hengqin e noutros grandes parques de cooperação, promover e aperfeiçoar a legislação e o sistema das políticas em causa, acelerar a construção de projectos essenciais; 2. Dar continuidade ao aprofundamento da cooperação, no estudo e exploração da ciência e da tecnologia, no fabrico de tecnologia de ponta, na medicina tradicional chinesa, no sector financeiro moderno, e nas áreas da cultura, turismo, convenções e exposições, e comercial no apoio ao desenvolvimento diversificado e adequado da economia local; 3. Elevar ainda mais o nível de ligação Guangdong-Macau, proporcionando à população local mais facilidades para viver e trabalhar em Guangdong; 4. Impulsionar de forma contínua a cooperação social e cívica, tal como, efectuar mutuamente as acções de prevenção e controlo da epidemia, prestar apoio aos jovens de Macau no empreendedorismo em Guangdong, aprofundando o intercâmbio nas áreas do ensino, segurança alimentar, protecção ambiental, assim como, promover o desenvolvimento sócio-económico das duas regiões e o aperfeiçoamento do bem-estar da população.

Na conferência, o Chefe do Executivo e o governador de Guangdong testemunharam a assinatura dos seguintes acordos: «Acordo de Intercâmbio e a Cooperação Guangdong-Macau na Área da Segurança Alimentar», «Acordo de Cooperação Guangdong – Macau sobre Qualidade Padronizada e Reconhecimento de Avaliação e Inspecção», «Acordo de Cooperação Guangdong – Macau sobre Contabilidade na Economia das Empresas de Macau estabelecidas em Guangdong», «Acordo de cooperação turística entre Guangdong e Macau», «Acordo-quadro de cooperação na realização de feiras de emprego e estágios para estudantes universitários da Grande Baía de Guangdong-Hong Kong-Macau», «Acordo-quadro de cooperação e intercâmbio Guangdong-Macau na área da medicina tradicional chinesa».

Estiveram também presentes o secretário para a Administração e Justiça, André Cheong, o secretário para a Economia e Finanças, Lei Wai Nong, a secretária para os Assuntos Sociais e Cultura, Elsie Ao Ieong, a chefe do Gabinete do Chefe do Executivo, Hoi Lai Fong, o director da Comissão Provincial de Desenvolvimento e Reforma, Zheng Renhao, e o director do Gabinete para os Assuntos de Hong Kong e Macau junto do Governo Provincial de Guangdong, Li Huanchun.

