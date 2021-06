O grupo estatal chinês Power Construction Corporation of China Ltd anunciou na semana passada que vai lançar um projecto-piloto para renovar parte de duas centrais de energia solar no Brasil.

Num comunicado, o PowerChina diz que a sua subsidiária, SEPCO1 Electric Power Construction Co Ltd, foi contratada pela CGN Brazil Energy Holdings Ltd para substituir os inversores em cinco sub-matrizes dos respectivos projectos de energia solar.

A CGN Brazil Energy, subsidiária do grupo estatal chinês China General Nuclear Power Corp, pretende substituir, no total, os inversores de 88 sub-matrizes.

O PowerChina acredita que o projecto-piloto vai criar uma base sólida para a cooperação futura em energias renováveis com a CGN Brazil Energy, a quinta maior produtora de energia verde no Brasil, incluindo através de energia eólica.

O projecto-piloto é ainda um avanço significativo na aposta da SEPCO1 no mercado das energias renováveis da América do Sul, refere o comunicado.

(Fonte) Secretariado Permanente do Fórum para a Cooperação Económica e Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa:

https://www.forumchinaplp.org.mo/pt/grupo-chines-vai-modernizar-projectos-de-energia-solar-no-brasil/