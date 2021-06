O Instituto para a Investigação dos Países de Língua Portuguesa, ligado à Universidade da Cidade de Macau, está a preparar a publicação de um livro em chinês sobre a Guiné-Bissau, avançou a agência noticiosa portuguesa Lusa.

O instituto já tinha publicado estudos sobre Timor-Leste, no ano passado, e sobre São Tomé e Príncipe, na semana passada, com o objectivo de ajudar a definir as políticas de cooperação chinesa com os Países de Língua Portuguesa.

Wu Yuxian, Professora Assistente do instituto e editora da obra sobre São Tomé e Príncipe, disse à Lusa que, após estudar os pequenos estados lusófonos, incluindo Cabo Verde, o próximo alvo são “países maiores”.

A académica recordou que o Fundo do Ensino Superior de Macau tem, desde 2018, financiamento disponível para projectos de investigação dedicados aos Países de Língua Portuguesa, para reforçar a cooperação e potenciar oportunidades para os quadros formados no Interior da China e em Macau.

(Fonte) Secretariado Permanente do Fórum para a Cooperação Económica e Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa:

https://www.forumchinaplp.org.mo/pt/universidade-da-cidade-de-macau-quer-lancar-livro-sobre-guine-bissau/