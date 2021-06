Organizada pelo Museu de Arte de Macau (MAM), sob os auspícios do Instituto Cultural e co-organizada pela Associação dos Arquitectos de Macau, “Conectividades: Vivendo para além das fronteiras – Macau e a Área da Grande Baía, 17ª Exposição Internacional de Arquitectura, La Biennale di Venezia – Trabalhos do Evento Colateral Macau China”, será inaugurada no dia 18 de Junho (Sexta-feira), pelas 18:30 horas, nas Casas da Taipa.

A equipa responsável pela exposição é composta pelo curador Carlos Marreiros, conceituado arquitecto de Macau, e pelos jovens arquitectos e urbanistas Chan Ka Tat, Che Chi Hong, Ho Ting Fong e Lao Man Si. As quatro obras, intituladas “Via de Acesso”, “Conectividade de um ponto a outro”, “Verticalização de Fronteiras – a Colisão de Dois Sistemas Urbanos Diferentes” e “Coexistência”, interpretam a arquitectura, os terras, a memória colectiva e a vida urbana a partir de múltiplas perspectivas, mostrando uma imagem da vida transfronteiriça da Grande Baía de Guangdong-Hong Kong-Macau.

A “17ª Exposição Internacional de Arquitectura, La Biennale di Venezia – Trabalhos do Evento Colateral Macau China” foi inaugurada no passado dia 22 de Maio em Veneza, Itália. Tendo em consideração à prevenção da epidemia e a segurança, as obras físicas estão expostas em Macau e os respectivos trabalhos são apresentados no Pavilhão Macau-China em Veneza graças às novas tecnologias s, apresentando o conceito das obras, o processo de montagem e entrevistas com a equipa da Exposição. permitindo que visitantes de ambos os lugares vejam a exposição “em simultâneo”, ultrapassando as limitações de espaço e distância e ampliando as possibilidades de “conectividade” .

“Conectividades: Vivendo para além das fronteiras – Macau e a Área da Grande Baía, 17ª Exposição Internacional de Arquitectura, La Biennale di Venezia – Trabalhos do Evento Colateral de Macau China”, estará aberta ao público de 19 de Junho a 24 de Setembro na Galeria de Exposições e Casa de Nostalgia das Casas da Taipa, das 10:00 às 19:00 horas, encerrando à Segunda-feira estando, contudo, abertas nos feriados com entrada livre. O Instituto Cultural seguirá estritamente as directrizes anti-epidémicas emitidas pelos Serviços de Saúde e implementará as medidas apropriadas para as actividades culturais. Todos os visitantes devem usar máscaras faciais, ser submetidos à medição da temperatura corporal, apresentar o respectivo Código de Saúde de Macau do próprio dia. O número de pessoas no local será limitado e, em caso de sobrelotação, a entrada será temporariamente suspensa. Para mais informações, é favor visitar a página electrónica do Museu de Arte de Macau em www.MAM.gov.mo.

