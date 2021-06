Timor-Leste iniciou na segunda-feira o seu programa nacional de vacinação contra a COVID-19, utilizando a vacina CoronaVac, desenvolvida pelo laboratório chinês Sinovac Biotech Ltd, avançou a agência noticiosa estatal chinesa Xinhua.

O Embaixador da China em Timor-Leste, Xiao Jianguo, disse durante uma cerimónia para marcar o início do programa, que este vai dar prioridade a pessoas dos sectores cultural e educativo, incluindo estudantes acima dos 18 anos e docentes.

O Ministro da Defesa de Timor-Leste, Filomeno da Paixão, e o Secretário de Estado da Juventude e do Desporto, Abrão Saldanha, disseram que a vacina chinesa poderá ajudar a controlar a pandemia no país. Os dois governantes fizeram parte do primeiro grupo a ser vacinado em Timor-Leste.

O programa de vacinação vai abranger também os cidadãos chineses a residir em Timor-Leste, alguns dos quais agradeceram à China a doação de vacinas ao país do Sudeste Asiático, refere a Xinhua.

(Fonte) Secretariado Permanente do Fórum para a Cooperação Económica e Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa:

https://www.forumchinaplp.org.mo/pt/timor-leste-inicia-programa-de-vacinacao-contra-a-covid-19/