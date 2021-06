A gigante tecnológica chinesa Huawei Technologies Co. Ltd. assinou uma parceria com a distribuidora brasileira de equipamento solar WDC Networks e com a operadora logística HDT Energy, avançou o portal noticioso BN Americas

Segundo a publicação, a Huawei disse num comunicado conjunto que a parceria vai trazer para o mercado brasileiro soluções avançadas de geração solar fotovoltaica com uso de inteligência artificial e optimizadores de alta performance.

A HDT Energy, que era já um parceiro estratégico da Huawei, vai tratar da logística, enquanto a WDC irá lidar com mais de 12 mil potenciais compradores, refere o comunicado.

“Queremos expandir a marca Huawei para o cenário residencial, comercial e industrial no país”, disse Fábio Mendes, Director de Canais e Vendas da Huawei para a América Latina.

Segundo a Huawei, o grupo chinês detém 30 por cento do mercado de inversores no Brasil, com equipamento instalado em mais de 70 projectos solares de médio e grande porte, com uma capacidade total de 4 gigawatts.

(Fonte) Secretariado Permanente do Fórum para a Cooperação Económica e Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa:

