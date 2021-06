Empresas chinesas e africanas assinaram 15 acordos de cooperação, no valor de US$5,1 milhões, durante uma feira virtual na sexta-feira, avançou o The Paper.

Segundo o portal noticioso estatal chinês, o 2021 China-Africa Online Matchmaking for Agri-products atraiu mais de 30 empresas dedicadas ao comércio de produtos agrícolas como castanha de caju, sésamo e especiarias.

A feira reuniu produtores africanos, incluindo alguns provenientes de Moçambique, com o objectivo de facilitar os negócios entre a China e África.

O evento foi organizado pelo Banco Industrial e Comercial da China, o Standard Bank da África do Sul e o fornecedor chinês Hunan Gaoqiao Grand Market Co. Ltd.

O Hunan Gaoqiao Grand Market assinou em Abril um acordo para vender 2 mil toneladas de sementes de sésamo a importadores de Moçambique, durante a reunião bianual da Zona Piloto de Comércio Livre de Hunan.

(Fonte) Secretariado Permanente do Fórum para a Cooperação Económica e Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa:

https://www.forumchinaplp.org.mo/pt/feira-virtual-china-africa-termina-com-acordos-no-valor-de-us51-milhoes/