A promoção Semana de Macau em Xangai decorreu com sucesso, divulgando com dinamismo a mensagem de Macau enquanto cidade saudável, segura e apropriada para visitar, mediante a articulação de canais offline e online. A promoção de rua realizada no âmbito da Semana de Macau em Xangai atraiu cerca de 300 mil visitantes ao local. Ao mesmo tempo, o número acumulado de espectadores de transmissões online em directo e gravadas por líderes de opinião de viagens sobre a promoção ultrapassou os 44,36 milhões, enquanto os temas na Weibo sobre a “#Semana de Macau em Xangai#” já foram lidos por mais de 40 milhões de pessoas.

Grande afluência de pessoas na promoção de rua

Entre 3 e 7 de Junho, diversos serviços públicos do Governo da Região Administrativa Especial de Macau, em conjunto com organizações empresariais e estabelecimentos comerciais, mostraram os ricos elementos característicos de Macau em termos de turismo, comércio, cultura, indústrias criativas, desporto e entretenimento, entre outros, apresentando o conteúdo do “turismo +”, através de 40 expositores instalados na rua pedonal de Yuanmingyuan, em Waitanyuan, no distrito de Huangpu, em Xangai, que incluíram: “Zona de Visão Geral e Eventos Turísticos de Macau”; “Zona do Património Mundial de Macau e do Património Cultural Intangível”, “GOODSHOP”; “Loja de Mak Mak”; “Zona de Eventos Desportivos de Macau”; “Zona de Comércio e Economia de Macau”; bem como a “Zona da Indústria Turística de Macau”, composta por empresas de turismo e lazer integradas e companhia aérea.

Na promoção de rua foram apresentadas 117 exibições de coloridos espectáculos culturais e artísticos, incluindo: itens da Lista do Património Cultural Intangível de Macau – dança do dragão, dança do leão, danças folclóricas portuguesas e arte marcial Wing Chun, a par com temas originais interpretados por cantores de Macau, dança de rua com “Mak Mak”, músicas em patuá tocadas pela Tuna Macaense, entre outros, que atraíram a atenção do público.

Por outro lado, durante a promoção, teve lugar, um espectáculo de vídeo mapping na fachada da Igreja da União, sob o tema “Mak Mak” e fusão das culturas oriental e ocidental de Macau, difundindo a Semana de Macau em Xangai, “Bem-vindos a Macau, cidade saudável”, entre outras mensagens, que cativou os transeuntes.

Foram preparadas para a promoção diversas ofertas turísticas no valor total de mais de 110 milhões de renminbis, que incluíram bilhetes de avião, alojamento em hotéis, restauração e produtos turísticos, para promoção e venda no local, e em plataformas relacionadas.

Campanha promocional através de vários canais

A Semana de Macau em Xangai foi promovida pela organização através de vários canais online e offline no Interior da China, incluindo por meio de 16 influenciadores digitais dedicados ao turismo, vida, cultura, gastronomia, entre outras áreas, que transmitiram um total de 13 sessões ao vivo, ou produziram artigos com imagens e curtos vídeos sobre os destaques do evento, para difusão em diferentes plataformas, incluindo a Yizhibo, Trip.com, entre outras. As transmissões ao vivo e gravadas relacionadas com a promoção, foram vistas no decorrer do evento por um número acumulado de mais de 44,36 milhões de pessoas. Por outro lado, os temas na Weibo sobre a “#Semana de Macau em Xangai#” foram lidos por mais de 40 milhões de pessoas. Ao mesmo tempo, a promoção presencial atraiu vários órgãos de comunicação social de Macau e do Interior da China para cobertura e reportagem no local.

A DST também difundiu informações sobre a Semana de Macau em Xangai, nas suas contas oficiais no WeChat, Weibo, Xiaohongshu e Douyin, bem como através de anúncios na televisão e nos jornais, aplicação de viagens, entre outros.

Operadores turísticos de Xangai e Macau exploraram “turismo + convenções e exposições”

A DST, em conjunto com o Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento de Macau, organizou no dia 4 de Junho um Seminário de Promoção sobre Turismo, Convenções e Exposições de Macau, que contou com a participação de cerca de 150 operadores turísticos e de convenções e exposições, entre outros, de Xangai e Macau. Durante o seminário, foram apresentadas as vantagens dos sectores do turismo e de convenções e exposições de Macau, bem como os roteiros turísticos selecionados de Macau. Também foram organizadas bolsas de contacto e negociações, tendo os operadores das duas cidades comunicado e negociado activamente, explorando as intenções de cooperação, alargando o espaço de colaboração.

Promoção de Gastronomia Sabores de Macau

A DST, em conjunto com o Hotel Bellagio by MGM Shanghai, e o MGM Macau organizaram entre 4 e 17 de Junho a promoção gastronómica de Macau “Semana de Macau em Xangai – Promoção de Gastronomia Sabores de Macau”, que decorre no Restaurante Café Bellagio, no Hotel Bellagio by MGM Shanghai, apresentando um menu especial de Macau, com 12 pratos típicos macaenses e portugueses de Macau, promovendo a cultura gastronómica de Macau enquanto Cidade Criativa de Gastronomia. O menu foi concebido por chefes dum dos restaurantes do MGM Macau, o português Tiago Reis, e o chefe nativo de Macau, Lou Kam Meng. Por outro lado, foi realizada uma transmissão em directo através da Internet, no dia 4 de Junho, com o chefe Lou e um líder de opinião de viagens, para apresentar os pratos típicos macaenses e portugueses, tirando partido do apelo das celebridades da internet, e dos programas de transmissão ao vivo para ter acesso a um maior número de espectadores.

Através da promoção de rua de grande escala, do seminário de promoção de turismo e convenções e exposições, da actividade de promoção gastronómica, entre outras, a Semana de Macau em Xangai promoveu Macau junto dos residentes e visitantes do local e, ao mesmo tempo, mostrou o rico conteúdo do “turismo +” do destino, divulgando simultaneamente Macau como uma cidade saudável, segura e apropriada para visitar, na expectativa de alargar as fontes de visitantes e atrair mais visitantes do Interior da China a virem a Macau, contribuindo para a recuperação da economia de turismo da cidade.

