As vendas da Sardinia Macau Ltd, incluindo de produtos alimentares portugueses, foram satisfatórias durante a Semana de Macau em Xangai, evento promocional que terminou na semana passada, defendeu o Director-Geral da empresa, Heiman Sou.

Cerca de 40 empresas que fabricam produtos em Macau ou representam marcas de Macau ou produtos dos Países de Língua Portuguesa participaram na Semana de Macau em Xangai, avançou o Instituto de Promoção do Comércio e Investimento de Macau (IPIM).

O evento levou à popular rua pedonal de Yuanmingyuan, em Xangai, várias zonas temáticas e incluiu ainda sessões de bolsas de contactos e provas de produtos alimentares de Macau.

Segundo um comunicado do IPIM, divulgado na quinta-feira, celebridades de Macau e do Interior da China foram convidadas a realizar transmissões em directo durante o evento para promover as actividades tanto através da Internet como ao vivo.

(Fonte) Secretariado Permanente do Fórum para a Cooperação Económica e Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa:

https://www.forumchinaplp.org.mo/pt/empresas-de-macau-vendem-produtos-lusofonos-em-xangai/