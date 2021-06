A 16 de Junho, o Secretário-Geral Adjunto do Secretariado Permanente do Fórum de Macau, Dr. Paulo Jorge Rodrigues do Espírito Santo, participou na cerimónia de abertura do Seminário online sobre o Desenvolvimento da Medicina Tradicional de Fórum Sino-Português e proferiu a sua intervenção de boas-vindas.

Na ocasião, o Dr. Paulo Jorge Rodrigues do Espírito Santo apontou que a realização do seminário seja particularmente valiosa e benéfica para um melhor conhecimento e partilha de mais experiências sobre o desenvolvimento da medicina tradicional, entre a China e os países lusófonos, em matéria de explorar maiores potenciais de cooperação, reforçar o desenvolvimento económico das diversas partes, impulsionar a cooperação da China com os países lusófonos e contribuir para o desempenho de Macau enquanto Plataforma.

O Seminário sobre o Desenvolvimento da Medicina Tradicional de Fórum Sino-Português, organizado pelo Ministério do Comércio da China, foi realizado pelo Hospital Xiyuan da Academia de Ciência da Medicina Tradicional Chinesa com o objectivo de promover ainda mais a cooperação internacional no combate à epidemia, trocar experiências terapêuticas no tratamento com a medicina tradicional, reforçar o estudo da medicina tradicional e aprofundar a cooperação económica e comercial internacional.

(Fonte) Secretariado Permanente do Fórum para a Cooperação Económica e Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa:

