Organizada pelo Museu de Arte de Macau (MAM), sob os auspícios do Instituto Cultural e co-organizada pela Associação dos Arquitectos de Macau, “Conectividades: Vivendo para além das fronteiras – Macau e a Área da Grande Baía, 17ª Exposição Internacional de Arquitectura, La Biennale di Venezia – Trabalhos do Evento Colateral Macau China”, foi inaugurada no dia 18 de Junho (Sexta-feira), pelas 18:30 horas, nas Casas da Taipa. Estiveram presentes na cerimónia a Presidente do Instituto Cultural do Governo da Região Administrativa Especial de Macau, Mok Ian Ian; o Sub-Director do Departamento de Propaganda e Cultura da Gabinete de Ligação do Governo Popular Central na RAEM, Yin Rutao; o Presidente da Associação dos Arquitectos de Macau, Leong Chong In e o curador da exposição e aquitecto, Carlos Marreiros.

Esta exposição apresenta quatro obras dos jovens arquitectos e urbanistas locais Ho Ting Fong, Che Chi Hong, Lao Man Si e Chan Ka Tat, que participaram da “17ª Exposição Internacional de Arquitectura, La Biennale di Venezia”. As obras são diversificadas em estilo e expressão, variando desde a reinterpretação de antigos protótipos arquitectónicos em formas contemporâneas, até a audácia de imaginar como o planeamento arquitectónico da zona norte de Macau pode integrar esta zona na estratégia de desenvolvimento da Área da Grande Baía de Guangdong-Hong Kong-Macau, ou apresentar a memória colectiva do património cultural e a paisagem urbana de uma forma ecologicamente correcta. A exposição visa traçar o panorama urbano da futura cidade de Macau e apresentar a simbiose e os desafios decorrentes da profunda integração da Zona da Grande Baía de Guangdong-Hong Kong-Macau, bem como alargar a perspectiva do público sobre a arquitectura mundial e o ambiente futuro da vida humana.

“Conectividades: Vivendo para além das fronteiras – Macau e a Área da Grande Baía, a 17ª Exposição Internacional de Arquitectura, La Biennale di Venezia – Trabalhos do Evento Colateral de Macau China”, está aberta ao público até 24 de Setembro na Galeria de Exposições e Casa de Nostalgia das Casas da Taipa, das 10:00 às 19:00 horas, encerrando à Segunda-feira estando, contudo, abertas nos feriados com entrada livre.

O Instituto Cultural seguirá estritamente as directrizes anti-epidémicas emitidas pelos Serviços de Saúde e implementará as medidas apropriadas para as actividades culturais. Todos os visitantes devem usar máscaras faciais, ser submetidos à medição da temperatura corporal e apresentar o respectivo Código de Saúde de Macau do próprio dia. O número de pessoas no local será limitado e, em caso de sobrelotação, a entrada será temporariamente suspensa. Para mais informações, é favor visitar a página electrónica do Museu de Arte de Macau em www.MAM.gov.mo.

