A construção de uma ponte rodoviária, a cargo de um consórcio formado por dois grupos estatais chineses – a China Communications Construction Co. Ltd e a China Railway 20 Bureau Group Corp –, vai criar 8 mil empregos no Brasil, segundo a imprensa chinesa.

O projecto inclui a construção de uma ponte de 12,4 quilómetros a ligar a capital do Estado da Bahia, Salvador, à ilha de Itaparica, assim como 4,2 quilómetros de acessos em Salvador e uma rede rodoviária com 30,2 quilómetros em Itaparica.

Segundo o People’s Daily, o Vice-Governador da Bahia, João Leão, disse que as obras vão arrancar assim que todos os trabalhadores estejam vacinados e acrescentou que a ponte vai ajudar a gerar 100 mil postos de trabalho nos próximos 30 anos.

De acordo com o jornal estatal chinês, o Governador da Bahia, Rui Costa, defendeu que o projecto é um passo significativo para a cooperação pragmática entre o Brasil e a China.

