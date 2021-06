O Brasil quer começar a exportar mais fruta fresca para a China já este ano, começando por uvas de mesa e mangas, revelou a Ministra brasileira da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Tereza Cristina Dias, citada pela Xinhua.

Segundo a agência noticiosa estatal chinesa, a governante disse que, embora actualmente o Brasil só exporte melão para a China, o país sul-americano gostaria de ver as portas do mercado chinês abertas a outros tipos de fruta fresca do Brasil.

A China é muito importante para o sector brasileiro do agro-negócio e o Brasil está aberto a novos acordos e parcerias entre empresas locais e chinesas, sublinhou Tereza Cristina Dias, numa entrevista à imprensa estrangeira.

O Brasil vendeu pela primeira vez fruta fresca para a China em Setembro de 2020, após os dois países assinarem em Novembro de 2019 um protocolo sanitário para a exportação de melão brasileiro para o país asiático.

(Fonte) Secretariado Permanente do Fórum para a Cooperação Económica e Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa:

https://www.forumchinaplp.org.mo/pt/brasil-quer-exportar-uvas-de-mesa-e-mangas-para-a-china/