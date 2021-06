O processo de avaliação de “Arte Macau: Bienal Internacional de Arte de Macau 2021 – Trabalhos Seleccionados de Artistas Locais”, co-organizada pelo Instituto Cultural, pela Direcção dos Serviços de Turismo e por várias outras entidades, foi concluido com sucesso no dia 4 de Junho. Após uma avaliação rigorosa por uma comissão formada por 11 membros de diferentes sectores, foi seleccionado um total de 12 peças/conjuntos de obras que serão expostos em Agosto, no Antigo Estábulo Municipal de Gado Bovino.

A exposição “Trabalhos Seleccionados de Artistas Locais” visa promover a criação artística visual de Macau e encorajar a inovação, com o objectivo de levar os artistas locais para a plataforma da arte internacional. A lista de 12 peças/conjuntos de obras seleccionados é a seguinte: Corpo da Mãe de Cheong I Kuan, Paraíso de Fok Hoi Seng, Pássaro Perdido de Ho Weng Chi, Distraído e desorganizado de Ieong Man Pan, Alegoria da Globalização de João Miguel Barros, League of journeyers to the east de Konstantin Bessmertny, Não é da minha conta de Kun Wang Tou, Isolamento‧Separação de Leong Lam Po, Paisagem da China, N.º 2021 de Mak Kuong Weng, Foi um ano pesado de Sit Ka Kit, Evolução de Wong Soi Lon, Génesis em 700 ecrãs_desconhecido_/_ de Wong Weng Io.

A Comissão de Selecção é composta pelo curador principal e pelos representantes das entidades organizadoras da “Arte Macau: Bienal Internacional de Arte de Macau 2021”, por representantes das operadoras de estâncias turísticas e hotéis integrados participantes e dos artistas locais. Os seguintes representantes participaram nos trabalhos da avaliação do dia acima referido (alguns marcaram presença online), e seleccionaram, em conjunto, os 12 peças/conjuntos de obras acima discriminados: a representante e Vice-Presidente do Instituto Cultural, Leong Wai Man; o representante e Sub-Director da Direcção dos Serviços de Turismo, Hoi Io Meng; o curador principal da “Arte Macau: Bienal Internacional de Arte de Macau 2021”, Qiu Zhijie; o representante e Director do Galaxy Entertainment Group, Philip Cheng; o representante, Vice-Presidente Executivo e Director Criativo de Produtos de Melco Resorts & Entertainment Limited, Frederic Winckler; a representante e Vice-Presidente da Arte e Cultura do MGM, Cristina Kuok; o representante e Vice-Presidente Sénior – Estratégia e Desenvolvimento de Produto da Sands China Ltd., Julian Chow; a representante, Directora-Geral da SJM RESORTS, S.A., Angela Leong On Kei; o representante, Vice-Presidente e Directora Executiva do Wynn Macau, Limited, Linda Chih-Ling Chen; o representante, Administrador-delegado e Director Geral Adjunto do Nam Kwong (Group) Company Limited, Song Xiaodong e o representante dos artistas locais e Presidente da Associação dos Artistas de Belas-Artes de Macau, Lok Hei.

Os trabalhos não seleccionados serão devolvidos entre os dias 26 e 27 de Junho, no local da entrega de trabalhos, isto é no Museu de Arte de Macau, das 9:00 horas às 13:00 horas e das 14:00 horas às 17:00 horas. É favor preparar os materiais de embalagem necessários. A lista dos trabalhos seleccionados já foi carregada na página electrónica www.artmacao.mo. Para mais informações, é favor contactar o IC através do telefone 8988 4000, durante o horário de expediente ou enviar email para info.dm@icm.gov.mo.

Mais informações sobre “Arte Macau” serão oficialmente anunciadas em breve na página electrónica do evento em www.artmacao.mo, na conta no Instagram “artmacao”, na página no Facebook “IC Art” e na conta do IC no WeChat “IC_Art_Macao”.

(Instituto Cultural)

Gabinete de Comunicação Social:

https://www.gcs.gov.mo/detail/pt/N21FXHxGVU?0