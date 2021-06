Tendo em consideração a evolução pandémica e as solicitações das partes participantes, o prazo da entrega das obras do Concurso da Criação de Vídeos Promocionais sobre os Países de Língua Portuguesa organizado pelo Secretariado Permanente do Fórum para a Cooperação Económica e Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa (Macau) em colaboração com o Instituto Politécnico de Macau, previsto para 30 de Junho, será actualmente prolongado até ao dia 14 de Julho de 2021. Para detalhes da actividade, pode-se consultar a página electrónica do concurso: http://www.plpvideos.com.

Para mais informações, é favor contactar, durante o horário de expediente, Sra. Cheang (No. de telefone: 8791 3361 / e-mail: luisa@gfce.gov.mo) ou Sra. Rosa (No. de telefone: 8791 3316 / e-mail: ivone@gfce.gov.mo).

(Fonte) Secretariado Permanente do Fórum para a Cooperação Económica e Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa:

https://www.forumchinaplp.org.mo/pt/prolonga-se-a-entrega-das-obras-do-concurso-da-criacao-de-videos-promocionais-sobre-os-paises-de-lingua-portuguesa/