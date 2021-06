A petrolífera estatal chinesa China National Petroleum Corp (CNPC) anunciou que um dos seus petroleiros fez a primeira entrega de sempre em Timor-Leste: um total de 13.800 toneladas de diesel.

Num comunicado divulgado na quarta-feira, a CNPC revelou que o combustível foi descarregado na central eléctrica de Betano, no sul de Timor-Leste, para a geração de electricidade.

A Singapore Petroleum Co Ltd, subsidiária da CNPC, assinou no final de Maio um acordo de fornecimento de diesel à Empresa Nacional de Petróleo de Timor-Leste.

A empresa quer reforçar a cooperação e intercâmbio com Timor-Leste nas áreas do fornecimento de crude e gás natural, no âmbito da iniciativa chinesa “Uma Faixa, Uma Rota”.

As autoridades timorenses prestam grande atenção à cooperação com a CNPC, sublinha o comunicado da empresa.

(Fonte) Secretariado Permanente do Fórum para a Cooperação Económica e Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa:

