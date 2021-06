O 32.º Fórum de Internacionalização de Empresas vai hoje debater as oportunidades de desenvolvimento de negócios e de acordos institucionais no âmbito da cooperação entre o Brasil, Portugal e a China.

Segundo os organizadores, Alberto Carvalho Neto, Presidente da Associação de Jovens Empresários China-Portugal, vai falar durante o evento sobre como o Brasil pode aproveitar as crescentes ligações sino-lusófonas para aceder aos mercados europeus e asiáticos.

Já Daniel Lau, Embaixador Institucional para a China no Instituto Brasileiro para Desenvolvimento das Relações Empresariais Internacionais, vai abordar a forma como as empresas brasileiras podem participar nos investimentos chineses no Brasil. Durante o fórum, a realizar por videoconferência, Daniel Lau irá ainda falar sobre as oportunidades para as empresas brasileiras criadas pela cada vez mais afluente classe média chinesa e pelo ecossistema digital chinês.

O Fórum de Internacionalização de Empresas é um ciclo de eventos organizado por entidades brasileiras, que visa promover a internacionalização da economia do país sul-americano.

(Fonte) Secretariado Permanente do Fórum para a Cooperação Económica e Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa:

