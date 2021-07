A Vale Indonésia, uma subsidiária da mineradora brasileira Vale SA, chegou a acordo com duas empresas chinesas para a construção e operação de uma fábrica de processamento de níquel na região central da Indonésia.

A Vale terá uma participação de 49 por cento na joint venture, com a Taiyuan Iron and Steel (Group) Co. Ltd., uma subsidiária do grupo estatal chinês China Baowu Steel Group Corp Ltd., e a Shandong Xinhai Technology Co. Ltd. a dividirem os restantes 51 por cento.

As três empresas assinaram o acordo de cooperação na quinta-feira, avançou o Diário do Povo na sexta-feira.

Segundo o jornal estatal chinês, a joint venture irá construir oito linhas de produção para a transformação de níquel, com o objectivo de atingir uma produção anual de 73 mil toneladas de ferroníquel.

A fábrica, situada em Bahodopi, na ilha de Sulawesi, irá ser alimentada por uma central eléctrica a gás natural, para reduzir as emissões de carbono na sua operação.

(Fonte) Secretariado Permanente do Fórum para a Cooperação Económica e Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa:

https://www.forumchinaplp.org.mo/pt/parceiro-sino-brasileira-desenvolve-fabrica-de-niquel-na-indonesia/