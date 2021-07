Concluiu-se a 27 de Junho, a Exposição “Notícias da Floresta” da artista portuguesa, Ana Jacinto Nunes, organizada pelo Secretariado Permanente do Fórum de Macau, no âmbito da sequência de exposições “Policromias lusófonas”, decorrentes da 13.ª Semana Cultural da China e dos Países de Língua Portuguesa, com a duração de 17 dias.

Na exposição da artista portuguesa, Ana Jacinto Nunes, foram exibidas cerca de 40 obras artísticas impressionantes, destacadas pela utilização de técnicas delicadas de pintura e de concepção inovadora dos elementos visuais nas artes gráficas, demonstrando a integração das culturas chinesa e portuguesa.

A Exposição foi realizada, pela primeira vez, simultaneamente com três Workshops coorganizados pela Casa de Portugal em Macau, tendo as artesãs como monitoras, nomeadamente a Sra. Elisa Vilaça, a Sra. Cristina Vinhas, e a Sra. Madalena Fonseca, para ensinar presencialmente os participantes a fazer acessórios de artesanato tradicional de Portugal.

As actividades atraíram a participação activa de muitos cidadãos, especialmente jovens. Os participantes expressaram que a forma inovadora desta combinação da Exposição e Workshop oferecia aos cidadãos oportunidades de aprofundar o seu conhecimento sobre a história e cultura tradicional portuguesa, destacando o papel de Macau enquanto plataforma de intercâmbio cultural entre a China e os Países de Língua Portuguesa. Deram ainda os seus agradecimentos ao Fórum de Macau pelos seus esforços envidados.

Sejam bem-vindos à página oficial de Semana Cultural da China e dos Países de Língua Portuguesa (https://semanacultural.forumchinaplp.org.mo/).

(Fonte) Secretariado Permanente do Fórum para a Cooperação Económica e Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa:

https://www.forumchinaplp.org.mo/pt/concluiu-se-com-sucesso-a-exposicao-das-obras-da-artista-de-portugal-ana-jacinto-nunes/