O armador chinês CULines anunciou, na segunda-feira, um serviço directo de transporte de contentores a ligar o porto de Ningbo, no leste da China, ao porto de Santos, no sul do Brasil, a partir de 15 de Julho.

Segundo um comunicado da empresa, o navio Cosco Shipping Honor será utilizado neste serviço expresso, em parceria com o armador estatal chinês COSCO Shipping Specialized Carriers.

Clientes sediados em Hong Kong, Taiwan e nos portos de Haiphong e Ho Chi Minh, no Vietname, podem também enviar mercadoria para o Brasil através de Ningbo.

A primeira viagem deste serviço deverá chegar a Santos a 17 de Agosto.

A CULines sublinhou que está a lançar esta e outras rotas para ajudar importadores estrangeiros com dificuldade em garantir serviços de transporte para fora da China devido à pandemia da COVID-19.

O armador vai também lançar serviços para as Filipinas e para a Tailândia a 2 e 15 de Julho, respectivamente.

(Fonte) Secretariado Permanente do Fórum para a Cooperação Económica e Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa:

https://www.forumchinaplp.org.mo/pt/armador-chines-lanca-servico-de-transporte-para-o-brasil/