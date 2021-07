Chegaram na terça-feira ao Brasil um milhão de doses da vacina CoronaVac contra a COVID-19, desenvolvida pelo laboratório chinês Sinovac Biotech Ltd, avançou o Embaixador da China em Brasília, Yang Wanming.

Numa publicação nas redes sociais, o diplomata acrescentou que as novas doses da vacina aterraram em São Paulo, no sul do Brasil, com destino ao Instituto Butantan, um centro farmacêutico público do Estado de São Paulo.

O instituto já recebeu sete milhões de doses da CoronaVac, sublinhou Yang Wanming.

Também nas redes sociais, o Instituto Butantan confirmou a chegada das doses, que serão disponibilizadas para o Plano Nacional de Imunizações do Ministério da Saúde do Brasil.

Uma delegação da Sinovac, liderada pelo Vice-Presidente Meng Weining, visitou o Instituto Butantan na semana passada para conhecer a fábrica na qual o instituto deverá começar a produzir a CoronaVac em 2022.

Desde Janeiro, o instituto já entregou 52,2 milhões de doses da CoronaVac ao Ministério da Saúde do Brasil.

