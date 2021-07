Realizou-se no dia 2 de Julho, Sexta-Feira, pelas 18h30, no Complexo da Plataforma de Serviços para a Cooperação Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa, a cerimónia de inauguração da Exposição “10 grãozinhos de terra, independentes, no meio do atlântico” do artista cabo-verdiano, Eduardo Bentub, organizada pelo Secretariado Permanente do Fórum de Macau, no ciclo de exposições “Policromias lusófonas”, decorrentes da 13.ª Semana Cultural da China e dos Países de Língua Portuguesa.

O Secretário-Geral Adjunto do Secretariado Permanente do Fórum de Macau, Dr. Ding Tian esteve presente e proferiu o seu discurso. A cerimónia foi presidida pela Directora-Geral da Delegação Comercial do Departamento dos Assuntos Económico do Gabinete de Ligação do Governo Central da República Popular da China na RAEM, Dra. Li Huaying, Director-Geral Adjunto do Departamento dos Assuntos Económico do Gabinete de Ligação do Governo Central da República Popular da China na RAEM, Dr. Zuo Xianghua, e também a Presidente da Associação de Amizade Macau-Cabo Verde, Dra. Ada Sousa. O Secretário-Geral Adjunto do Secretariado Permanente do Fórum de Macau, Dr. Paulo Jorge Rodrigues do Espírito Santo, bem como o Delegado de Cabo Verde, Dr. Nuno Furtado, estiveram presentes.

O Secretário-Geral Adjunto, Dr. Ding Tian, mencionou na sua intervenção que a Semana Cultural deste ano iria continuar a realizar-se através da combinação de formas on-line e off-line. Apresentar-se-á constantemente, em Macau, obras representativas dos artistas dos Países de Língua Portuguesa, demonstrando as vantagens singulares de Macau como um local de intercâmbio entre as culturas chinesa e ocidental. Com vista a ajudar a China e os Países de Língua Portuguesa a enfrentar conjuntamente os desafios epidémicos, desenvolver um intercâmbio e uma cooperação mais abrangente e estabelecer uma amizade mais aprofundada, o Secretariado Permanente do Fórum de Macau irá continuar a explorar, de forma proactiva, novas formas e novos canais para o intercâmbio cultural entre o Interior da China, Macau e os Países de Língua Portuguesa.

Eduardo Bentub nasceu em 1979, na ilha de Santo Antão, Cabo Verde. O seu interesse e a sua paixão pela arte revelaram-se completamente enquanto trabalhava no atelier com o seu tio, o famoso pintor cabo-verdiano David Levy Lima. Utiliza cores expressivas e vivas, acompanhadas de desenhos de figuras e textos para descrever a vida cabo-verdiana. As suas pinturas são feitas principalmente em acrílico, incluindo técnicas mistas ou colagem.

Participou em dezenas exposições em Portugal, Cabo Verde, Eslovénia, Áustria, Itália e Brasil. Venceu em 2013 a Menção Honrosa de Melhor Jovem Artista em Maribor, a cidade eslovena chamada Capital Europeia da Cultura, e mais recentemente, o Melhor Artista Internacional no Simpósio de Arte Contemporânea (2020) realizado em Sini Vrh da Eslovénia. A presente Exposição Temática “10 grãozinhos de terra, independentes, no meio do atlântico” apresentará o quotidiano, os hábitos e a cultura de Cabo Verde.

Período da exposição: Entre os dias 2 e 18 de Julho, Terça-feira a Domingo, das 11h00 às 19h00, encerrando à Segunda-feira, com a entrada livre.

Local: Galeria de Exposições do EDF. do Complexo da Plataforma (Av. Dr. Sun Yat Sen, Baía da Praia Grande)

Realizar-se-á simultaneamente, durante a Exposição, os Workshops coorganizados pela Associação de Amizade Macau-Cabo Verde, nos quais serão convidados respectivos artistas para demonstrar a cultura cabo-verdiana pelos ritmos, danças, instrumentos musicais, entre outros.

Sejam bem-vindos a visitar à exposição, apreciando e experimentando arte e cultura. Para mais informações sobre a 13ª Semana Cultural da China e dos Países de Língua Portuguesa, é favor consultar a página electrónica: https://semanacultural.forumchinaplp.org.mo/.

(Fonte) Secretariado Permanente do Fórum para a Cooperação Económica e Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa:

https://www.forumchinaplp.org.mo/pt/inauguracao-da-exposicao-de-artista-plastica-de-cabo-verde-eduardo-bentub-do-ciclo-de-exposicoes-policromias-lusofonas/