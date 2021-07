O Chefe do Executivo, Ho Iat Seng, indicou, no Colóquio de celebração do 100.º Aniversário da fundação do Partido Comunista da China pelos diversos sectores da sociedade de Macau que, o governo da Região Administrativa Especial de Macau (RAEM), vai promover a aprendizagem e a implementação do espírito dos importantes discursos do Secretário-Geral Xi Jinping, e a promoção da prática bem-sucedida do princípio «um país, dois sistemas» servindo como missão do governo da RAEM, impulsionar activamente o desenvolvimento dos vários empreendimentos da RAEM, aprofundar a integração de Macau na conjuntura do desenvolvimento nacional, e dar renovados contributos para a materialização do sonho chinês da grande revitalização da nação chinesa ao longo desta nova jornada histórica.

O Chefe do Executivo disse que, ontem, assinalou o 100.o Aniversário do Partido Comunista da China, e foi uma honra ter sido convidado a liderar uma delegação da RAEM para assistir à cerimónia assim como pela oportunidade de ouvir o importante discurso proferido pelo Secretário-Geral Xi Jinping. Ho Iat Seng disse que se sentiu profundamente encorajado e com renovado ânimo ao ouvir que foi realizada a primeira meta centenária da construção de uma sociedade moderadamente próspera, em todos os aspectos, e resolvida historicamente a questão da pobreza absoluta, rumando em direcção à segunda meta centenária de construção de um grande e moderno país socialista, em todas as suas dimensões.

Adiantou que a história atesta que a gloriosa jornada do Partido Comunista Chinês, que uniu e guiou o povo de todas as etnias na luta constante de cem anos, representa um magnífico capítulo na história do desenvolvimento da nação chinesa e do progresso da sociedade humana.

O responsável máximo da RAEM afirmou ainda que, após uma séria reflexão sobre as importantes palavras do Secretário-Geral Xi Jinping, irá aproveitar a oportunidade para partilhar as suas percepções em três pontos. Primeiro, a gloriosa jornada dos cem anos do Partido Comunista da China, unindo e liderando o povo numa luta persistente, comprova totalmente que sem o Partido Comunista a Nova China e as promissoras perspectivas da grande revitalização da nação chinesa não existiriam. Na nova era, o Partido Comunista da China coordena a estratégia geral da grande revitalização da nação chinesa e grandes mudanças que o mundo nunca assistiu, nos últimos cem anos, uniu e liderou o povo de todas as etnias na conquista do grande êxito que é o socialismo com características chinesas na nova era, alcançou a vitória na prevenção e combate da pandemia da pneumonia causada pelo novo tipo de coronavírus e no desenvolvimento sócio-económico, resolveu historicamente a questão da pobreza absoluta, completou a construção de uma sociedade moderadamente próspera em todos os aspectos, realizou a meta do primeiro centenário e deu início a uma nova jornada na construção de um país socialista moderno em todas as dimensões. A nação chinesa deu um grande salto, erguendo-se, enriquecendo-se e fortalecendo-se, e a grande revitalização da nação chinesa entrou num novo processo histórico irreversível.

Segundo, o Partido Comunista da China é o fundador, o líder e o defensor da grandiosa causa «um país, dois sistemas». Sem o Partido Comunista da China, Macau não usufruiria da prosperidade e da estabilidade sob a égide do princípio «um país, dois sistemas». Foi o Partido Comunista da China que criou, de forma inovadora, a importante política «um país, dois sistemas» e a colocou em prática. Os factos comprovam que «um país, dois sistemas» foi a melhor solução para a resolução das questões históricas de Hong Kong e Macau, e é, desde o retorno à Pátria, o melhor sistema para Macau manter a prosperidade e estabilidade a longo prazo.

Terceiro, dever respeitar e salvaguardar a liderança do Partido Comunista da China e promover a prática bem-sucedida e estável de «um país, dois sistemas» com características de Macau. A RAEM permanecerá sempre inabalável na defesa da liderança do Partido Comunista da China. Qualquer actividade que desafie o poder do Governo Central e a autoridade da Constituição Nacional e da Lei Básica é absolutamente inadmissível. O Governo da RAEM irá unir e liderar os diversos sectores da sociedade na aprendizagem e implementação do espírito dos importantes discursos do Secretário-Geral Xi Jinping, proferidos na cerimónia de celebração do 100º Aniversário do Partido Comunista da China e durante a sua visita a Macau, e promover o desenvolvimento estável da prática «um país, dois sistemas» com características de Macau, acompanhando a Pátria no seu desenvolvimento e prosperidade.

O Chefe do Executivo reteirou que o Secretário-Geral Xi Jinping apresentou, no seu discurso, novas e importantes orientações para promover de forma abrangente a grande causa «um país, dois sistemas» na nova era. O governo da RAEM vai implementar, de forma plena e precisa, o espírito do importante discurso do Secretário-Geral Xi Jinping, salvaguardar o poder pleno de governação do Governo Central, implementar o regime jurídico da defesa da segurança nacional e o seu mecanismo de execução, defender a soberania, a segurança e os interesses de desenvolvimento do País e a estabilidade social da RAEM, e manter a prosperidade e estabilidade a longo prazo de Macau.

Ho Iat Seng acredita que sob a orientação do Pensamento de Xi Jinping sobre o socialismo com características chinesas na nova era e liderado pelo Partido Comunista da China, o povo chinês de todas as etnias, em comunhão de esforços, iniciou na nova era uma nova jornada, caminhando, a um ritmo imparável, em direcção à segunda meta centenária que é a realização do sonho chinês da grande revitalização da nação chinesa. O Governo da RAEM, na sua missão de promoção da prática bem-sucedida do princípio «um país, dois sistemas» em prol dos interesses dos residentes, irá agarrar as oportunidades, impulsionar activamente o desenvolvimento dos vários empreendimentos da Região, incentivar a construção da zona de cooperação aprofundada entre Guangdong e Macau em Hengqin, acelerar o desenvolvimento adequado e diversificado da economia, participar activamente nas grandes estratégias nacionais e aprofundar a integração de Macau na conjuntura do desenvolvimento nacional, promovendo constantemente a implementação bem-sucedida do princípio «um país, dois sistemas» com características de Macau, dando, assim, renovados contributos para a materialização do sonho chinês da grande revitalização da nação chinesa ao longo desta nova jornada histórica.

