O Consulado-Geral da China na cidade de Recife, no nordeste do Brasil, organizou, na terça-feira, um seminário online para discutir o desenvolvimento chinês e perspectivas futuras para a cooperação sino-brasileira.

Segundo um comunicado do Consulado-Geral, o evento realizado através de videoconferência reuniu académicos e dirigentes governamentais da China e do Brasil para assinalar o 100º aniversário do Partido Comunista Chinês.

A Cônsul-Geral da China em Recife, Yan Yuqing, garantiu que o Partido Comunista Chinês vai continuar a trabalhar com o Brasil para contribuir para o desenvolvimento e paz mundiais.

Os dois países têm economias altamente complementares, defendeu Luciana Santos, Presidente do Partido Comunista do Brasil.

A cooperação bilateral no âmbito da iniciativa chinesa Uma Faixa, Uma Rota, e do bloco BRICS, que inclui o Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, facilita o desenvolvimento sustentável, acrescentou a responsável brasileira.

Renato Rabelo, Presidente da Fundação Maurício Grabois, revelou durante o seminário que o ‘think-tank’ brasileiro vai iniciar pesquisas sobre a experiência de governação da China.

(Fonte) Secretariado Permanente do Fórum para a Cooperação Económica e Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa:

https://www.forumchinaplp.org.mo/pt/seminario-discutiu-perspectivas-de-cooperacao-sino-brasileira/