Os cidadãos chineses lideraram, em 2020, a lista do Brasil de autorizações de trabalho para trabalhadores qualificados, seguidos por cidadãos dos Estados Unidos, Japão e França.

Segundo o Observatório das Migrações Internacionais do Brasil (OBMigra), os chineses foram ainda a segunda nacionalidade a receber o maior número de autorizações de trabalho para fins laborais e investimentos, só superada pelos cidadãos das Filipinas.

O Observatório, sob a tutela do Ministério brasileiro da Justiça e Segurança Pública, revelou que a atribuição de autorizações de trabalho para trabalhadores qualificados diminuiu 21,8 por cento em termos anuais em 2020.

De acordo com um relatório divulgado no final de Junho, o número de registos de imigrantes no Brasil registou uma redução de quase 50 por cento em 2020, devido à pandemia da COVID-19.

A cidade de Boa Vista, no noroeste do Brasil, foi a que recebeu mais registos de imigrantes no ano passado, seguida pela cidade de Manaus e pela metrópole de São Paulo, no sul do país.

(Fonte) Secretariado Permanente do Fórum para a Cooperação Económica e Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa:

