O Instituto Português do Oriente (IPOR) tem vindo a registar um crescimento “exponencial” no interesse pela certificação do português como língua estrangeira, disse o Presidente, Joaquim Ramos, numa entrevista ao Plataforma Macau.

O IPOR, sediado em Macau, faz cerca de 400 exames de certificação por ano, atraindo cada vez mais formandos do Interior da China, incluindo interessados na cultura portuguesa e em seguir uma carreira ligada à tradução, explicou o responsável.

O Instituto tem também atraído investidores interessados em obter certificação de domínio básico do português, no âmbito de processos de candidatura ao programa de Autorização de Residência para Actividade de Investimento em Portugal, também conhecido por programa dos “vistos gold”, acrescentou Joaquim Ramos.

Há ainda uma procura crescente de empresários que querem aprender a língua portuguesa para investir no Brasil, em Cabo Verde e, mais recentemente, em Moçambique, revelou o Presidente do IPOR ao semanário bilingue chinês-português.

(Fonte) Secretariado Permanente do Fórum para a Cooperação Económica e Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa:

https://www.forumchinaplp.org.mo/pt/aumento-exponencial-no-interesse-por-certificado-de-portugues-diz-ipor/