O Festival Internacional de Documentário de Macau está de volta na sexta-feira, após um interregno de um ano devido à pandemia da COVID-19. O evento, na quinta edição, decorre até 25 de Julho e inclui a secção “Gosto Português”, dedicada ao cinema de língua portuguesa.

Como parte desta secção, a sede da delegação da Fundação Oriente em Macau, conhecida como Casa Garden, acolhe a 10 de Julho “A Metamorfose dos Pássaros”, da realizadora portuguesa Catarina Vasconcelos.

Também na Casa Garden, a 15 de Julho, será exibido “No Táxi do Jack”, um documentário de uma outra portuguesa, Susana Nobre, sobre as aventuras burocráticas de um emigrante português no Estados Unidos à beira da reforma.

O Cinema Alegria vai mostrar, a 23 de Julho, “Vitalina Varela”, um documentário do português Pedro Costa sobre a comunidade cabo-verdiana em Portugal, que conquistou o Leopardo de Ouro para Melhor Filme no Festival Internacional de Cinema de Locarno, em 2019.

(Fonte) Secretariado Permanente do Fórum para a Cooperação Económica e Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa:

https://www.forumchinaplp.org.mo/pt/festival-de-documentario-de-macau-apresenta-seccao-dedicada-ao-cinema-portugues/