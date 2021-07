Uma delegação chefiada pelo Comissário do Comissariado do Ministério dos Negócios Estrangeiros da China na RAEM, Dr. Liu Xianfa, efectuou uma visita de cortesia ao Secretariado Permanente do Fórum de Macau no dia 6 de Julho, ocasião pela qual efectuou um frutífero intercâmbio com os representantes do Fórum de Macau. A delegação foi recebida por todos os membros do Secretariado, nomeadamente os três Secretários-Gerais Adjuntos, Dr. Ding Tian, Dr. Paulo Jorge Rodrigues do Espírito Santo e Dr. Casimiro de Jesus Pinto, os Delegados dos Países de Língua Portuguesa e os outros membros.

Depois de umas palavras de boas-vindas e de agradecimento ao Comissariado do Ministério dos Negócios Estrangeiros pela atenção prestada e apoio dados ao Secretariado Permanente do Fórum de Macau, o Secretário-Geral Adjunto, Dr. Ding Tian, fez uma breve apresentação do Fórum de Macau, do seu Secretariado Permanente e sobre os trabalhos desenvolvidos, destacando ainda os trabalhos importantes a realizar no segundo semestre de 2021.

O Comissário Liu Xianfa saudou o desempenho do Fórum de Macau, desde a sua criação, tanto na promoção da cooperação económica e comercial entre a China e os países lusófonos, como também na construção de Macau enquanto Plataforma entre a China e os Países de Língua Portuguesa e reconheceu os resultados obtidos pelo Fórum. O diplomata manifestou ainda toda a disponibilidade do Comissariado do Ministério dos Negócios Estrangeiros em apoiar, como sempre, os trabalhos do Secretariado Permanente do Fórum de Macau, com a expectativa de promover em conjunto a cooperação e o desenvolvimento entre a China e os Países de Língua Portuguesa.

Secretariado Permanente do Fórum para a Cooperação Económica e Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa

