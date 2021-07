Uma sessão de bolsas de contacto realizada na semana passada terminou com acordos assinados entre 15 fabricantes de produtos de medicina tradicional chinesa e oito distribuidores brasileiros, avançou o Parque Científico e Industrial de Medicina Tradicional Chinesa para a Cooperação entre Guangdong-Macau.

Num comunicado, o parque diz que o evento, realizado num formato misto – presencial e por videoconferência – na cidade de Zhuhai, junto a Macau, reuniu reguladores médicos da China e do Brasil, para discutir o registo e supervisão dos produtos de medicina tradicional chinesa.

No seu discurso durante o evento, a Presidente do Parque, Lu Hong, prometeu criar uma plataforma comercial onde empresas da China e do Brasil possam vender e comprar produtos de medicina tradicional chinesa.

Rafael Rodrigues Paulino, Cônsul-Geral do Brasil em Hong Kong e Macau e delegado do Brasil junto do Fórum para a Cooperação Económica e Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa (Macau), disse esperar um reforço da cooperação sino-brasileira na indústria dos produtos de medicina tradicional chinesa.

(Fonte) Secretariado Permanente do Fórum para a Cooperação Económica e Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa:

https://www.forumchinaplp.org.mo/pt/parque-guangdong-macau-promove-medicina-tradicional-chinesa-no-brasil/