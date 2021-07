O Banco Well Link quer ligar a região da Grande Baía Guangdong-Hong Kong-Macau aos Países de Língua Portuguesa, disse o Director-Executivo do banco local, Chong Sio Fai, à Macau Business.

O Well Link Group Holdings, grupo que detém o banco, está a explorar activamente oportunidades de negócio nos mercados lusófonos, disse o responsável numa entrevista à revista mensal.

O Banco Well Link está a preparar a abertura de sucursais na Grande Baía, nomeadamente em Hong Kong e Shenzhen, bem como na cidade de Zhuhai e na ilha de Hengqin, vizinhas a Macau, nos próximos dois anos, acrescentou Chong Sio Fai.

O Banco Well Link adquiriu os activos do Novo Banco Ásia, a subsidiária em Macau do Novo Banco, em 2017 e continua a ter o banco português como um dos seus accionistas.

(Fonte) Secretariado Permanente do Fórum para a Cooperação Económica e Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa:

https://www.forumchinaplp.org.mo/pt/banco-de-macau-quer-ligar-grande-baia-aos-paises-lusofonos/