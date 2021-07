O 12.º Fórum Internacional sobre o Investimento e Construção de Infra-estruturas (IIICF, na sigla inglesa) vai incluir o 7.º Fórum para a Cooperação em Infra-estruturas entre a China e a América Latina, organizado pelo Ministério chinês do Comércio.

Num comunicado divulgado na terça-feira, o Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento de Macau (IPIM) revela que o IIICF vai decorrer a 22 e 23 de Julho em Macau.

O fórum tem entre os seus objectivos promover a Plataforma de Serviços para a Cooperação Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa.

O IIICF conta com 14 associações dos sectores da construção civil e financeiro de Macau como entidades co-organizadoras.

A edição de 2021 vai combinar os formatos presencial e online. O evento conta com um aumento de 30 por cento em termos anuais no número de stands de exposição e de 10 por cento na adesão às sessões de negócio por parte de representantes dos sectores e cadeias industriais relacionados com infra-estruturas, de acordo com a organização.

(Fonte) Secretariado Permanente do Fórum para a Cooperação Económica e Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa:

https://www.forumchinaplp.org.mo/pt/forum-em-macau-promove-investimento-em-infra-estruturas-no-brasil/