A 9.ª Expo Internacional de Turismo (Indústria) de Macau terá lugar entre os dias 9 e 11 de Julho, nos Halls A e B da Cotai Expo, no Venetian Macao. Esta edição da Expo de Turismo, que combina mais uma vez, uma série de iniciativas online com a exposição física, apresenta cinco destaques, procurando contribuir para a promoção do intercâmbio e da cooperação entre os operadores turísticos e sectores relacionados, e exploração conjunta de oportunidades de negócio. As “Bolsas de contacto em nuvem” da série de iniciativas “em nuvem” já arrancaram dia 28 de Junho, permitindo que os expositores tenham mais tempo para trocar opiniões com os compradores online. A Expo de Turismo é aberta ao público, com entrada gratuita, durante os três dias do certame. O público é convidado a fazer a marcação com antecedência para entrada no certame através do sistema de marcação prévia disponível na página electrónica da Expo de Turismo.

“Bolsas de contacto em nuvem” já estão em curso

Esta edição da Expo de Turismo reforça o sistema da série de iniciativas “em nuvem”, integrando zonas de exposição online e offline. O período das “Bolsas de contacto em nuvem” foi aumentado de dois para 14 dias, decorrendo desde 28 de Junho até 11 de Julho. De acordo com dados até 6 de Julho, já foi prestado apoio com sucesso a 42 expositores para contactos e negociações com 147 compradores online e offline. Os expositores e compradores participantes, que chegaram a acordo ou intenção de cooperação, podem participar na “Assinatura de contractos em nuvem”. Por outro lado, haverá “Promoções em nuvem”, que contam com a participação de autoridades de turismo de diferentes países e regiões, bem como de autoridades de cultura e turismo de várias províncias e cidades do Interior da China, as quais serão transmitidas em directo no recinto do certame e simultaneamente na página electrónica da Expo de Turismo (www.mitexpo.mo). Haverá também “Transmissões em nuvem” feitas por celebridades da internet do Interior da China, que através de famosas plataformas de comércio electrónico, irão transmitir e vender em directo os produtos de expositores de Macau para o Interior da China, enquanto influenciadores digitais de Macau irão ainda promover produtos e marcas com transmissões em directo no local da Expo de Turismo.

Evento abre sexta-feira exibindo apelo do “turismo +”

A Expo de Turismo, a ser inaugurada no próximo dia 9 de Julho, contará com várias zonas e expositores em destaque, que exibirão o encanto de “turismo +”. Haverá uma “Rua de Macau” onde estarão à venda pacotes das excursões dos “Passeios, gastronomia e estadia para residentes de Macau” e produtos de experiências em hotéis, a par com os roteiros turísticos seleccionados e diversos produtos turísticos com desconto. O pavilhão especial de grande dimensão da Associação de Hotéis de Macau adicionado este ano, contará com um total de 53 hotéis e resorts membros a participar no evento. Enquanto o “Pavilhão de Cooperação de Itinerários Multi-destinos” promoverá produtos turísticos conjuntos na Grande Baía Guangdong-Hong Kong-Macau. O “Pavilhão de Gastronomia” reunirá gastronomia diversificada de Macau, e contará ainda com “Demonstrações Culinárias de Gastronomia de Cidades Criativas da Gastronomia”. Haverá também zona de “Lojas Culturais e Criativas” e o “Pavilhão de Mak Mak”, que tem como tema a mascote do turismo “Mak Mak”, com exposição e venda de produtos culturais e criativos de Macau, a par com “Lojas com Características Próprias”, que contará com 20 lojas características de Macau. Outros pavilhões em destaque no evento incluem: Pavilhão do Turismo Inteligente, Pavilhão do Ministério da Cultura e Turismo da República Popular da China, Pavilhão do Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento de Macau, a par com o Pavilhão da Direcção dos Serviços de Turismo, que disponibilizará informações turísticas sobre Macau e mostrará os ricos elementos turísticos da cidade, e contará com os jogos interactivos “Visitar o Património Mundial para uma Experiência Gratificante” e “Vá com o Mak MakžEncontre o Mak Mak”.

A Expo de Turismo incluirá ainda um sorteio “Mak Mak visita Macau contigo”, no qual mediante o consumo no valor igual ou superior a 300 patacas no certame, o público terá a oportunidade de participar no sorteio e ganhar prémios.

Várias sessões de promoção, fóruns e seminários

Durante o período da Expo de Turismo, serão realizadas várias actividades promocionais, fóruns e seminários, incluindo “Destino (Macau) Promoção de Turismo”, “Sessão de Apresentação dos Produtos Turísticos dos Países de Língua Portuguesa”, bem como várias sessões de promoção turística e actividades de províncias e cidades do Interior da China. Além disso, está agendada a “Série 4 do Fórum do Turismo da Grande Baía: Desenvolvimento do Pagamento Electrónico e Tendências de Integração Regional”, organizada pela Aliança para a Promoção da Construção de Macau na Grande Baía Guangdong-Hong Kong-Macau, e dois seminários temáticos sobre hotéis inteligentes e sobre o desenvolvimento de quadros qualificados da indústria hoteleira na Grande Baía, organizados pela Associação de Hotéis de Macau, para permitir que os participantes conheçam informações sobre a indústria e recursos turísticos de outras partes do mundo.

Inscrição prévia online para entrar dá direito a mapa de “check in”

O público pode fazer a marcação prévia para entrar através da página electrónica da Expo de Turismo ( www.mitexpo.mo ). Quem não tiver feito marcação prévia, poderá aguardar vez em fila de espera para entrar, de acordo com a situação no local. Para entrar é obrigatório a exibição do código de saúde de Macau, medição da temperatura corporal, uso de máscara e manutenção de distanciamento de um metro. Aqueles que se inscreverem previamente para entrar poderão obter um mapa de “check in”, para um passatempo em que basta encontrar decorações especiais nos pavilhões indicados e fazer o registo no local, para poder ganhar uma lembrança. Por outro lado, o público pode utilizar o “Plano de benefícios do consumo por meio electrónico” para adquirir produtos dentro do âmbito do plano. Durante a Expo de Turismo haverá quatro carreiras de ligação de autocarro grátis entre Macau, Taipa e o local do evento, e também será disponibilizado estacionamento grátis nos Halls D e E da Cotai Expo, do Venetian Macao.

A 9.ª Expo de Turismo conta com o apoio do Ministério da Cultura e Turismo da República Popular da China, a organização da Direcção dos Serviços de Turismo e a coordenação da Associação das Agências de Viagens de Macau. As entidades co-organizadoras do evento incluem, o Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento de Macau, a Direcção dos Serviços de Economia e Desenvolvimento Tecnológico, o Fundo das Indústrias Culturais, o Instituto Cultural, a Associação Comercial de Macau, a União Geral das Associações dos Moradores de Macau, a Federação das Associações dos Operários de Macau, a Associação Geral das Mulheres de Macau, a Associação Geral dos Chineses Ultramarinos de Macau, a Associação das Agências de Turismo de Macau, a Associação de Indústria Turística de Macau e a Associação de Hotéis de Macau.

Para mais informações consultar a página electrónica da Expo Internacional de Turismo (Indústria) de Macau ( www.mitexpo.mo ), e as contas oficiais no WeChat e no Facebook.

