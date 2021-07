O escritório de advogados de Macau MDME Lawyers e a Câmara de Comércio e Indústria Luso-Chinesa organizam a 14 de Julho um seminário sobre as relações de negócios e investimento entre a China e Portugal durante a pandemia da COVID-19.

Numa publicação nas redes sociais, o MDME Lawyers diz que o evento vai decorrer no auditório do Consulado-Geral de Portugal em Macau e Hong Kong.

O seminário irá contar com intervenções de Carlos Cid Álvares, Director-Executivo do Banco Nacional Ultramarino, Un I Wong, Consultora Especial do MDME Lawyers, e António Trindade, Director-Executivo da CESL Ásia, com a moderação do Director da Macau Business, José Carlos Matias.

O seminário vai abordar os mais recentes desenvolvimentos na relação entre a China e Portugal e as oportunidades de negócio que surgiram durante a pandemia.

(Fonte) Secretariado Permanente do Fórum para a Cooperação Económica e Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa:

https://www.forumchinaplp.org.mo/pt/seminario-discute-em-macau-relacoes-sino-portuguesas-durante-pandemia/