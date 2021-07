O serviço brasileiro de media Box Brazil transmitiu na terça-feira o filme chinês “Beginning of the Great Revival” no seu canal Prime Box Brazil, lançando assim a “Mostra do Programa de Cinema e Televisão Chinês”, que decorre até Fevereiro de 2022.

Esta é a primeira grande mostra de cinema, documentários e séries de televisão da China num dos principais serviços de media do Brasil, sublinhou a televisão estatal chinesa CGTN.

A iniciativa inclui o filme “Kids of Wuzhumuqin Town”, os documentários “China Reinvents Itself” e “By the Lalin Riverside: Land of Hope”, e as séries de televisão “Perfect Youth”, “Tribes and Empires: Storm of Prophecy” e “Swan Dive for Love”.

A mostra é co-organizada pelo grupo estatal chinês China Media Group e pela Box Brazil.

O Presidente da Box Brazil, Cícero Aragon, disse que a iniciativa vai ajudar os brasileiros a conhecerem melhor a história e realidade chinesas.

