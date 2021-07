O grupo AS King Medical Products Ltd, um fabricante sediado em Macau, está a fornecer máscaras cirúrgicas descartáveis a Países de Língua Portuguesa, apoiando o combate contra a pandemia da COVID-19 no mundo lusófono.

A empresa investiu mais de US$1 milhão no estabelecimento de uma fábrica em Macau com equipamento certificado, para assegurar o fornecimento de máscaras à cidade, à lusofonia e a outros países e regiões.

Segundo o Macao Daily News, a fábrica tem três linhas de produção com capacidade para produzir 1,5 milhões de máscaras cirúrgicas descartáveis por mês.

O AS King Medical Products quer aproveitar as vantagens de Macau como plataforma comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa, acrescentou o jornal.

A empresa acredita que a sua localização em Macau pode ajudar no estabelecimento de contactos com empresas farmacêuticas da União Europeia, facilitando a cooperação na produção de material médico, incluindo desinfectantes.

(Fonte) Secretariado Permanente do Fórum para a Cooperação Económica e Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa:

https://www.forumchinaplp.org.mo/pt/mascaras-fabricadas-em-macau-ajudam-paises-lusofonos-a-combater-covid-19/