Tendo como objectivo desenvolver o papel de Macau como “Um Centro e uma Plataforma” e promover o intercâmbio e a cooperação pragmática e estreita no sector do turismo entre o Interior da China, Macau e os Países de Língua Portuguesa, o Secretariado Permanente do Fórum para a Cooperação Económica e Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa (Macau) e a Direcção dos Serviços de Turismo da RAEM realizaram em conjunto a Sessão de Apresentação dos Produtos Turísticos dos Países de Língua Portuguesa a 9 de Julho, pelas 14:00 horas, na Sala Sicília do Centro de Convenções e Exposições do Hotel Venetian de Macau.

O Secretário-Geral Adjunto do Secretariado Permanente do Fórum de Macau, Dr. Ding Tian, a Directora dos Serviços de Turismo do Governo da RAEM, Dra. Maria Helena de Senna Fernandes, entre outros convidados participaram na cerimónia de abertura e proferiram os seus discursos. O Dr. Ding Tian, destacou na sua intervenção que, a restauração da indústria do turismo conta com o engajamento na inovação e na cooperação. Ao longo dos últimos anos, Macau tem impulsionado a diversificação e a inovação do sector do turismo. Desse modo, o reforço do intercâmbio e da cooperação no sector do turismo entre a China e os PLP através da Plataforma de Macau constitui tanto o objectivo principal do presente evento como um dos trabalhos fundamentais no quadro do Fórum de Macau. Expressou o desejo que os representantes do sector do turismo pudessem aproveitar para trocar impressões e explorar em conjunto novas oportunidades de cooperação na indústria do turismo entre o Interior da China, Macau e os PLP atendendo à Plataforma de Macau, de forma a promover a retoma económica, prosperidade e desenvolvimento comum no período pós-pandémico.

Posteriormente, os Delegados dos Países de Língua Portuguesa junto do Secretariado Permanente do Fórum de Macau apresentaram, respectivamente, os recursos e produtos turísticos, bem como os ambientes de investimento e de negócios dos seus países.

(Fonte) Secretariado Permanente do Fórum para a Cooperação Económica e Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa:

https://www.forumchinaplp.org.mo/pt/secretariado-permanente-do-forum-de-macau-organizou-em-conjunto-com-a-direccao-de-servicos-de-turismo-da-raem-a-sessao-de-apresentacao-dos-produtos-turisticos-dos-paises-de-lingua-portuguesa/