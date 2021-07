O Brasil exportou 81,95 mil toneladas de carne bovina para a China em Junho, um novo recorde mensal, avançou a Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carnes (ABIEC).

Segundo dados da Secretaria de Comércio Exterior do Ministério da Economia do Brasil, compilados pela ABIEC, o volume de exportação cresceu 21,7 por cento em comparação com Maio.

As vendas para a China renderam ao Brasil US$441,1 milhões em Junho, mais 28,5 por cento do que no mês anterior, graças a uma subida de 5,6 por cento no preço médio da carne de vaca no mercado chinês.

A China foi o principal destino para as exportações brasileiras de carne bovina na primeira metade deste ano, tendo o país asiático adquirido 399 mil toneladas, no valor de US$1,97 mil milhões, sublinhou a ABIEC na terça-feira.

(Fonte) Secretariado Permanente do Fórum para a Cooperação Económica e Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa:

https://www.forumchinaplp.org.mo/pt/junho-com-novo-recorde-nas-exportacoes-brasileiras-de-carne-bovina-para-a-china/