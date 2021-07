O Fórum e Exposição Internacional de Cooperação Ambiental de Macau 2021 (2021MIECF) realiza-se entre os dias 5 e 7 de Agosto. Tendo como tradição a presença anual de convidados de elevado prestígio, provenientes do sector internacional da protecção ambiental, no papel de oradores principais, a edição do MIECF deste ano tem a honra de poder contar com a participação, enquanto oradora principal na cerimónia de abertura, da presidente e directora-geral da Gree Electric Appliances Inc. de Zhuhai e embaixadora do Desenvolvimento Urbano Sustentável, nomeada pela Organização das Nações Unidas, Dong Mingzhu.

O MIECF 2021, organizado pelo Governo da Região Administrativa Especial de Macau, é coordenado pela Direcção dos Serviços de Protecção Ambiental (DSPA) e pelo Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento de Macau (IPIM), em parceria com os governos que integram o Pan-Delta do Rio das Pérolas, contando ainda com a colaboração, enquanto organizações especiais de apoio, da Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma da China, do Ministério da Ciência e Tecnologia da China, do Ministério da Indústria e Tecnologias da Informação da China e do Ministério da Ecologia e Ambiente da China. A edição deste ano tem como tema principal: “Rumo a uma nova era de ecologia e baixa emissão carbónica”.

Durante a cerimónia de abertura, a presidente da Gree Electric Appliances Inc., Dong Mingzhu, no âmbito do tema “transformação e inovação da indústria de manufactura face à dupla meta da emissão carbónica”, irá abordar e explorar perspectivas futuras para a cooperação entre as indústrias de manufactura de Zhuhai e de Macau, face às metas prioritárias estabelecidas pelo país, no que diz respeito ao nível máximo de emissão de dióxido de carbono e à neutralidade carbónica, por forma a atribuir propriedades ecológicas mais vincadas e eficazes à aplicação de tecnologias inovadoras e ao desenvolvimento da própria indústria, em diferentes fases do circuito fechado da cadeia industrial, designadamente a investigação e o desenvolvimento, a produção, a comercialização e a recolha.

Para além de assumir a primeira presidência rotativa do Private Sector Advisory Board do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, Dong Mingzhu é presidente e directora-geral da Gree Electric Appliances Inc. de Zhuhai, assim como embaixadora do Desenvolvimento Urbano Sustentável, nomeada pela Organização das Nações Unidas. A convidada fez também parte da Comissão Especializada do 13.º Plano Quinquenal, no âmbito da Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma da China, tendo sido eleita consecutivamente como representante das 10.ª, 11.ª, 12.ª e 13.ª edições da Assembleia Popular Nacional.

Para mais informações sobre o MIECF 2021, consulte a página electrónica, em http://www.macaomiecf.com/2021/, ou contacte a entidade gestora de projectos do MIECF 2021, através do endereço de e-mail info@macaomiecf.com, ou da linha telefónica (853) 8798 9675.

