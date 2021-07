Um projecto liderado por um grupo chinês deverá começar a minorar o impacto da seca crónica na província de Cunene, no sul de Angola, já a partir de Dezembro, prevê o Director-Geral do Instituto Nacional de Recursos Hídricos do país africano, Manuel Quintino.

O responsável falava ao Jornal de Angola na semana passada, antes de uma visita do Presidente angolano, João Lourenço, às obras a cargo da Sinohydro Angola, uma subsidiária do grupo chinês Power Construction Corporation.

Segundo o diário angolano, 38 por cento das obras do sistema de transferência de água já estão concluídas.

O projecto prevê a construção de um sistema de captação de água no Rio Cunene, três canais adutores e 60 reservatórios de água, numa rede com uma extensão de 160 quilómetros.

O projecto irá beneficiar 235 mil habitantes da região e 250 mil bovinos.

(Fonte) Secretariado Permanente do Fórum para a Cooperação Económica e Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa:

https://www.forumchinaplp.org.mo/pt/projecto-chines-pretende-reduzir-impacto-da-seca-no-sul-de-angola/